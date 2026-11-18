Companiile de stat aflate în subordinea autorităților centrale produc anual găuri uriașe în bugetul național. Vicepremierul Marian Neacșu a explicat marți seară cifrele reale ale acestui declin economic, și arată că o „mână de societăți trag în jos” întreaga economie românească.

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că, la nivel național, există 1.639 de societăți publice. Dintre acestea, 165 funcționează la nivel central, iar restul sunt în subordinea autorităților locale.

„Din aceste 165 de societăţi la nivel naţional, în anul de referinţă 2024 s-au înregistrat circa un miliard pierdere şi patru dintre ele au contribuit cu 90% din aceste pierderi. Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de ani de zile. Datoriile companiilor de stat sunt de 18 miliarde de lei”, a declarat Marian Neacşu, la postul de televiziune Antena 3.

Vicepremierul a oferit și un exemplu concret al acestui eșec managerial, indicând CFR Marfă drept una dintre entitățile cu cele mai mari datorii. Neacșu a recunoscut public lipsa de performanță a întreprinderilor publice. El a admis că politicienii nu au reușit să oprească declinul acestor „găuri negre”, deși autoritățile au înființat agenții speciale pentru monitorizarea guvernanței corporative.

Tăieri „chirurgicale” până pe 15 martie

Pentru a stopa acumularea datoriilor, Guvernul pregătește o dublă reformă: restructurarea companiilor de stat și reorganizarea administrativă a teritoriului. Vicepremierul a anunțat că Executivul intenționează să meargă în fața Parlamentului pentru angajarea răspunderii pe ambele proiecte până pe 15 martie 2027.

Totuși, Marian Neacșu a atras atenția că reorganizarea administrativă este mult mai complexă și ar putea înregistra întârzieri față de calendarul companiilor de stat. El a promovat ideea unei comasări voluntare „de jos în sus”, la nivel de comune și orașe.

„Nu ne mai putem permite să avem oraşe cu 2.500 de locuitori, aşa cum nu mai putem să avem comune cu 300-500. Avem 468 de comune care au sub 1.500 de locuitori, nu vor fi niciodată performante. 70% din comunele naţionale nu au suficiente resurse financiare proprii pentru a putea să-şi constituie un buget şi să trăiască din banii lor. (…) Avem un stat supraponderal, greoi, inert. Avem nevoie să-l facem mai suplu şi mai eficient. Deci, la 15 martie vom şti exact unde vom tăia chirurgical lucrurile, unde vom pune ce avem de pus”, a detaliat vicepremierul.

În opinia liderului politic, un oraș viabil ar trebui să aibă cel puțin 10.000 de locuitori. În ceea ce privește datoriile istorice de 18 miliarde de lei, oficialul a fost tranșant și a explicat că statul nu le va mai recupera aproape deloc. Scopul reformei este ca entitățile vizate să devină profitabile de acum înainte. La final, Marian Neacșu a plusat și a declarat că este dispus să își dea demisia dacă nu va duce la capăt restructurarea companiilor de stat.