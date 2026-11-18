UPDATE: Informare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

„În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 02:48:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.7, la adâncimea de 120.8 km. Intensitate macroseismică – VI Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focsani, 61km S de Buzau, 64km E de Sfantu-Gheorghe, 74km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti”, precizează instituția.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului transmite:

„În ziua de 18 noiembrie 2026, ora 02:48 (ora locală a României) s-a produs în zona sesimică Vrancea, Covasna, un cutremur semnificativ cu magnitudinea (EWS) M 5,7, la adâncimea de 107,1 km”

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orale: 44km E de Sfântu-Gheorghe, 62 km E de Brașov, 66 km S de Focșani, 84 km S de Buzău, 92 km S de Bacău.

„În ziua de 18.11.2026 la ora 02:48 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA un cutremur cu magnitudinea ml 5.6, la adâncimea de 140 km.