Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a criticat luni cererile Rusiei, care a cerut concesii majore ale Kievului, și le-a calificat „absurde”, argumentând că Moscova trebuie să acționeze prima pentru a pune capăt unui război pe care l-a început ea însăși.

„Cererile Rusiei sunt cerințe maxime și cu adevărat absurde”, le-a spus ea jurnaliștilor în drum spre o reuniune a miniștrilor de externe de la Bruxelles. „Ei folosesc acest ghid obișnuit pe care îl au, în care prezintă multe și apoi chiar pun solicitări suplimentare, astfel încât atunci când se retrag, să pară rezonabile”, a spus ea, citată de Politico.

„Ei (rușii — n.r.) încearcă pur și simplu să creeze confuzie, pretinzând că fac un schimb de idei. În realitate, nu este vorba de un schimb de idei, iar orice informație care se scurge va fi folosită împotriva noastră”, a spus Kallas, subliniind că Rusia încearcă să distragă atenția de la decizia privind încetarea focului și, între timp, „continuă să slăbească Ucraina și să ucidă oameni în fiecare zi”.

Cererile Rusiei

Cererile Rusiei de a pune capăt războiului de cinci ani includ retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, statutul permanent de neutru pentru Kiev și obligarea NATO să revină la granițele sale din 1997 – cerințe similare cu cele formulate de Moscova chiar înainte de invazia sa la scară largă a Ucrainei în 2022, conform mai multor rapoarte.

Liderii și miniștrii de externe ai UE, în schimb, insistă că Moscova trebuie să accepte un armistițiu ca prim pas în orice negociere, în timp ce ministrul finlandez al apărării a criticat sugestiile conform cărora țara sa s-ar retrage din NATO, numindu-le „absolut scandaloase”.

„Indiferent care este echipa care negociază, ar trebui să-i întrebăm dacă oferă ceva în schimb. Nu doar ceea ce putem oferi. Avem un avantaj, sancțiunile și activele înghețate”, a adăugat ea, referindu-se la peste 200 de miliarde de euro în active imobilizate rusești deținute în prezent de Euroclear, cu sediul în Belgia.

Comentariile vin după ce liderii UE au stabilit o echipă de negociatori formată din reprezentanți din Polonia, Germania, Italia, Franța și Regatul Unit, plus Consiliul European și Comisia, care să îi reprezinte în viitoarele negocieri de pace din Ucraina.

Discuții la nivel de consilieri

Kallas, a cărui fișă a postului include politica externă și de securitate, nu face parte din echipă.

Oficiali apropiați discuțiilor susțin că Înalta Reprezentantă nu este implicată deoarece omologul ei american, secretarul de stat Marco Rubio, nu este implicat, iar discuțiile nu se desfășoară la nivel de miniștri de externe, ci între consilieri pe probleme de securitate națională.

Întrebată ce rol ar putea juca ea și miniștrii de externe ai UE în discuții, ea a prezentat Serviciul European de Acțiune Externă ca fiind un sprijin crucial pentru negociatori.

„Liderii au decis, deci este decizia lor”, a spus ea când a fost întrebată despre absența sa de la viitoarele discuții. „Îi am pe miniștrii de externe în fiecare lună. Am experții din SEAE care cunosc negocierile anterioare, care sunt experți în Rusia, așa că pot continua să lucrez la fond.”