„Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că, în data de 27.10.2026, inculpatul A.L.M., membru al comisiei de concurs pentru ocuparea a două posturi de registrator medical în cadrul unei unităţi medicale din judeţul Braşov, i-a înmânat unei candidate, cu care s-a întâlnit într-o cafenea din municipiul Braşov, un mediu de stocare tip stick USB ce conţinea informaţii ce nu erau destinate publicităţii, respectiv subiectele şi baremele pentru proba interviului ce urma să aibă loc în data de 28.10.2026”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Angajat al Spitalului Județean Brașov, vizat de acuzații

Potrivit surselor judiciare citate de News.ro, bărbatul vizat de acuzații este angajat al unității medicale care a organizat concursul.

Acesta este acum acuzat de comiterea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar.