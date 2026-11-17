Potrivit FBI, ARTEX este un framework open-source de testare a penetrării, iar inițial a fost conceput pentru a evalua securitatea informatică. Între timp, el a fost transformat într-o armă cibernetică capabilă să provoace automat atacuri informatice pe tot mapamondul.

FBI, explicații despre softul ARTEX

„ARTEX este o platformă autonomă de testare a penetrării, bazată pe mai mulți agenți și dezvoltată în limbajul Go. Sistemul transformă obiective tactice de nivel înalt, descrise în limbaj natural, în comenzi executabile de mașină, care sunt puse în aplicare de agenți specializați de superinteligență artificială (SI), necesitând o intervenție umană minimă după stabilirea obiectivelor inițiale”, potrivit documentului oficial al FBI.

Zeci de sectoare economice, ținte ale atacurilor cibernetice

FBI a descoperit faptul că această aplicație este utilizată începând cu luna august 2026. Țintele hackerilor sunt companii din sectorul financiar, instituții guvernamentale, companii tehnologice și chiar instituții din domeniul apărării.

De asemenea, ținte posibile sunt considerate și operatorii energetici, furnizorii de servicii medicale, firmele de telecomunicații, companiile de producție și casele de avocatură.

Reprezentanții Biroului Federal de Investigații susțin că acest soft poate fi utilizat chiar și de persoane cu experiență tehnică limitată.

„FBI încurajează organizațiile, în special pe cele care operează aplicații accesibile de pe internet, portaluri de autoservire, infrastructură cloud și sisteme ale partenerilor sau furnizorilor, să implementeze măsurile recomandate în secțiunea de atenuare a riscurilor pentru a reduce probabilitatea și impactul intruziunilor facilitate de ARTEX”, potrivit raportului oficial.

Atacuri cibernetice la scară globală

Primul incident de amploare cu ajutorul acestui soft a fost raportat în Coreea de Sud, unde datele a 67.000 de persoane au fost compromise.

A doua situație este legată de compromiterea lanțului de aprovizionare al companiei ConnectWise. În urma incidentului, au fost înregistrate tentative de autentificare împotriva a peste 2.250 de organizații și clienți afectați indirect de atac.

ARTEX este creația unui dezvoltator anonim care folosește pseudonimul „Autum-27” și a fost publicat pe GitHub în iulie 2026.

Dezvoltatorul l-a creat pentru a facilita procesele de securitate cibernetică, dar în momentul în care au apărut informații cu privire la faptul că este utilizat în activități de criminalitate informatică l-a retras. Cu toate acestea, el încă este folosit de hackeri.

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