Informația a fost publicată de HotNews, iar la Antena 3 CNN, Mihai Fifor, membru al Comisiei de Apărare din Parlament, susține că este nevoie de o analiză parlamentară cu privire la modul în care a fost utilizată mașina SPP în cadrul unui eveniment privat.

„Mărturisesc că mâine am să îl caut și eu pe colegul meu deputat pentru a semna această listă. Cred că e mai mult decât necesară o astfel de analiză, pentru că lucrurile au scăpat de sub control. Numai dacă la volan era domnul Jurca undercover și nu ne-am dat noi seama, dar o seară întreagă am văzut imagini cu mașina SPP la aeroportul din Oradea, ducând nuntași veseli la nunta fiicei domnului Ilie Bolojan.

Și eu am fost vicepremier, ministru de Interne, ministru al Apărării, am avut parte de serviciile SPP. Nu am atâta imaginație să trimit mașina cu ofițerii SPP ca pe ultimii lachei la o chestiune de ordin privat”, a declarat Fifor, potrivit sursei citate.

PSD, AUR și SOS au spus „DA” comisiei de anchetă

Cu privire la atribuțiile acestei comisii, Mihai Fifor a explicat că poate face sesizare inclusiv la Parchet.

Totuși, potrivit procedurilor, o astfel de solicitare trebuie dezbătută de liderii grupurilor parlamentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Ulterior, după analiza documentelor depuse, inițiativa va ajunge pe ordinea de zi a plenului și va fi supusă votului.

Dacă votul va fi unul favorabil, comisia de anchetă va putea face verificările.

Reacția lui Dumitru Coarnă

Parlamentarul neafiliat Dumitru Coarnă a precizat pentru HotNews faptul că scopul acestei verificări este de a stabili dacă folosirea mașinii SPP la un eveniment privat a fost conform legii.

„Domnul fost premier a folosit mașina SPP pentru a transporta persoane la un eveniment privat, respectiv socrii, mirii și alte persoane care au participat la acel eveniment. Atunci, am simțit nevoia să facem această comisie, pentru a stabili dacă a fost legal sau nu și pentru a dispune măsurile care se impun. Nu cred că este vorba despre un prejudiciu mare, ci despre morală, despre modul în care ne raportăm la stat și la bunurile statului în calitățile oficiale pe care le ocupăm”, susține Dumitru Coarnă.

Întrebat despre acest demers, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a răspuns: „Vom vedea când va fi propusă comisia și, la momentul respectiv, vom decide ce vom face”.