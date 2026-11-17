Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) solicită introducerea unor mecanisme prin care persoanele fără venituri să achite contribuția de sănătate, în contextul în care circa 2,9 milioane de cetățeni figurează în evidențe fără asigurare. Conducerea instituției semnalează totodată riscurile generate de revenirea în țară a românilor din diaspora pentru servicii de urgență, expirarea contribuției aplicate pensiilor în 2027 și identificarea unor servicii medicale decontate fără să fi fost prestate.

CNAS cere extinderea bazei de contribuabili și introducerea plății obligatorii a CASS

Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate solicită modificarea cadrului de finanțare a sistemului de sănătate prin impunerea plății contribuției pentru persoanele fără venituri care nu se încadrează în categoriile exceptate de lege, potrivit informațiilor publicate de News.ro. Declarațiile au fost făcute marți, 17 noiembrie 2026, în cadrul evenimentului Profit.ro Health.forum, de către Larisa Mezinu-Bălan, vicepreședinte al CNAS și persoană care exercită atribuțiile de președinte al instituției începând cu data de 23 octombrie.

Conform datelor prezentate de reprezentanta CNAS, aproximativ 15% din populația României nu deține calitatea de asigurat, iar 99% dintre persoanele din această categorie au vârsta sub 60 de ani. În prezent, legislația prevede 23 de categorii de persoane scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în timp ce persoanele fără venituri care nu beneficiază de scutiri pot opta pentru asigurarea prin declarația unică. Pentru anul 2026, valoarea contribuției achitate prin acest mecanism este de 2.430 de lei, conform reglementărilor fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Trebuie să extindem baza contributorilor pentru că, astăzi, 15% din populație sunt în continuare neasigurați. Iar în egală măsură, avem 23 de categorii scutite de la plata contribuției”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan în cadrul conferinței. Aceasta a adăugat: „Statul acesta trebuie să aplice urgent mecanisme obligatorii de plată a contribuției pentru aceste persoane. În prezent există un mecanism voluntar de plată a contribuției pentru persoane care nu realizează venituri. Eu nu înțeleg cum trăiesc acești oameni”.

Oficialul CNAS a precizat că instituția a realizat calcule privind sumele care ar putea fi colectate prin această măsură, fără a comunica însă valoarea estimată sau modalitatea tehnică de aplicare a colectării în cazul cetățenilor care nu înregistrează venituri declarate. „Ești persoană activă, nu ești în cadrul celor scutiți de la plata contribuției, trebuie să plătești. Și sunt convinsă că acest fapt o să aducă bani în sănătate, iar noi am făcut și calculuri, știm exact câți bani ar fi”, a afirmat reprezentanta instituției.

Situația românilor din diaspora

Un alt aspect semnalat de conducerea CNAS vizează evidențele persoanelor neasigurate, care însumează aproximativ 2,9 milioane de cetățeni înscriși pe listele medicilor de familie din România. Larisa Mezinu-Bălan a admis că o parte dintre aceste persoane nu mai au reședința în România, dar a susținut că revenirea acestora în țară pe perioada concediilor generează presiune asupra bugetului sistemului de sănătate prin accesarea pachetului minimal de servicii.

„Probabil mulți dintre aceste persoane sunt persoane care nu mai trăiesc în România sau frecventează România din când în când”, a declarat șefa interimară a CNAS, indicând că aceste persoane revin „pe timpul verii, pe timpul vacanțelor” și utilizează serviciile unităților de primiri urgențe sau ale medicilor de familie.

Conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, persoanele neasigurate beneficiază de un pachet minimal de servicii, care cuprinde asistența în cazul urgențelor medico-chirurgicale, anumite servicii de prevenție și monitorizarea sarcinii. În intervenția sa, reprezentanta CNAS nu a prezentat statistici referitoare la numărul cetățenilor din diaspora care accesează aceste servicii, nici costurile generate de acestea în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Expirarea contribuției pentru pensii în 2027

În ceea ce privește sustenabilitatea bugetară, Larisa Mezinu-Bălan a atras atenția asupra termenului de aplicare a contribuției de sănătate reținute din pensii. Măsura, introdusă în august 2025 prin Legea nr. 141/2025 pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei, urmează să expire la data de 31 decembrie 2027. În absența unei modificări legislative, veniturile din pensii vor fi exceptate de la plata CASS începând cu anul 2028.

„Atenție, expiră la 31 decembrie 2027. Atenție, dacă ne dorim sustenabilitate, trebuie să luăm măsuri în continuare și să menținem acest echilibru al fondului”, a declarat oficialul CNAS. În prezent, aproape jumătate din populația țării contribuie la fondul de sănătate, iar în anul 2026 instituția nu a mai primit subvenții de echilibrare de la bugetul de stat, reducând termenul de plată a facturilor către furnizori și farmacii la 60 de zile, față de intervalul de 90-94 de zile înregistrat anterior.

Totodată, conducerea instituției estimează o creștere a cheltuielilor în perioada următoare. Printre factorii menționați se numără majorarea cotei de TVA pentru medicamente de la 9% la 11%, aplicată din vara anului 2025, diferență suportată de fond în cazul medicamentelor compensate integral, precum și intenția de a crește valoarea punctului în ambulatoriul de specialitate de la 6,5 lei la 8 lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

De asemenea, CNAS intenționează să evalueze în cursul anului 2027 costurile serviciilor spitalicești pe baza infrastructurii digitale dezvoltate prin PNRR și să adapteze contractarea serviciilor la necesarul regional.

Controale privind serviciile medicale decontate fără a fi prestate

În paralel cu solicitările de suplimentare a veniturilor, CNAS desfășoară verificări în spitale, ambulatorii și unități paraclinice, în urma sesizărilor primite de la cetățeni prin intermediul platformei digitale „E-Sănătatea mea”.

Pacienții au raportat situații în care în conturile lor figurau consultații sau proceduri medicale decontate din fondul de sănătate, fără ca aceștia să fi beneficiat de serviciile respective. Conducerea instituției nu a comunicat numărul cazurilor verificate sau valoarea sumelor implicate în aceste sesizări.