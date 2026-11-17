Angajații Societății de Transport București (STB) au cumulat 176.773 de zile de concediu medical pe parcursul anului 2025, potrivit datelor prezentate de administratorul judiciar al companiei. Aproape jumătate dintre cele 15.509 episoade de boală reconstituite din certificatele medicale au debutat în ziua de luni, iar impactul financiar se ridică la 59 de milioane de lei.

Impactul financiar asupra bugetului

Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, analiza realizată de consorțiul de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency a reconstituit 15.509 episoade de boală înregistrate în anul 2025 la nivelul operatorului de transport din Capitală.

Totalul de 176.773 de zile de concediu medical echivalează cu 484 de ani. În medie, conducătorii de vehicule din cadrul STB au beneficiat de 60 de zile de concediu medical pe an. Pe lângă aceste absențe, salariații au efectuat în 2025 și 321.706 zile de concediu de odihnă.

Impactul financiar generat de aceste concedii medicale asupra bugetului companiei și asupra bugetului asigurărilor de sănătate a fost calculat la 59 de milioane de lei. La această sumă se adaugă cheltuielile suportate de operator pentru înlocuirea temporară a angajaților aflați în incapacitate de muncă.

Reprezentanții administratorului judiciar au anunțat că vor sesiza Parchetul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru verificarea modului în care au fost eliberate aceste certificate.

Frecvența absențelor la început de săptămână

Datele prezentate de avocatul Remus Borza, reprezentantul consorțiului care gestionează procedura de insolvență, indică faptul că STB a raportat nouă din zece cazuri de boli profesionale înregistrate la nivelul municipiului București.

Documentul întocmit de administratorii judiciari precizează tipul afecțiunilor reclamate de personalul din exploatare.„Șoferii de autobuz, troleibuz și vatmanii invocă cel mai frecvent afecțiuni musculo-scheletice și articulare”— Raportul administratorului judiciar

Totodată, statistica internă evidențiază o concentrare a debutului concediilor medicale în lunile de vară și în prima zi a săptămânii de lucru.„Jumătate dintre episoadele de boală încep lunea”— Documentul administratorului judiciar

Situația financiară. STB, în insolvență

Societatea de Transport București se află în procedură de insolvență din data de 8 septembrie 2026, când Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii și a desemnat consorțiul de administratori judiciari. Compania înregistrează datorii care depășesc pragul de 3 miliarde de lei, iar pierderile acumulate în primele zece luni ale anului 2026 au ajuns la 765 de milioane de lei. Prima adunare a creditorilor a fost convocată pentru 17 noiembrie 2026, iar următorul termen în dosar a fost stabilit pentru 2 februarie 2027.

În cadrul planului de reorganizare, conducerea STB a emis, la data de 11 noiembrie 2026, un număr de 796 de preavize de concediere și a hotărât desființarea a 919 posturi vacante. În urma reducerii a 1.715 poziții, noua organigramă a operatorului va cuprinde 8.428 de posturi.

Cheltuielile salariale ale STB se ridică la aproximativ 106 milioane de lei pe lună, respectiv peste 1,2 miliarde de lei pe an. În intervalul ianuarie–octombrie 2026, fondul de salarii a reprezentat 81% din veniturile totale ale societății. Salariul mediu brut la nivelul companiei este de 10.700 de lei, în condițiile în care precedentul contract colectiv de muncă includea 36 de sporuri și acorda între 16 și 20 de salarii compensatorii în caz de concediere.

Propuneri privind modificarea tarifelor. „Nepotismul” din rândul angajaților

Pentru echilibrarea bugetului, administratorul judiciar propune majorarea tarifului unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul de la 3 lei la 5 lei, precum și eliminarea gratuității de transport pentru pensionarii ale căror venituri depășesc 3.000 de lei.

Aplicarea acestor modificări tarifare depinde de votul Consiliului General al Municipiului București.

Raportul analizează și structura de personal a operatorului, arătând că 4.876 de salariați ai STB sunt rude, dintre care aproximativ 1.400 formează cupluri soț și soție.

Avocatul Remus Borza a oferit detalii despre numărul membrilor din aceleași familii angajați în cadrul societății.

„N-aș vrea să spun o societate a clanurilor, că iarăși o să fiu interpretat. 4.876 de salariați sunt rude, dintre care vreo 1.400 soți și soție (…) Sunt câteva familii, (…) peste 30 de familii, fiecare familie are peste 10 membri angajați ai STB, avem un fruntaș la capitolul ăsta, familia, i-am pus doar inițiala, R, cu 20 de salariați”— Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari