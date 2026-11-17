Trei adolescente din județul Neamț au ajuns pe mâna medicilor după ce au consumat împreună o sticlă de vodcă înainte de a merge la școală. Fetele, două în vârstă de 15 ani și una de 16 ani, s-au prezentat la cursuri în stare de ebrietate, iar personalul unității de învățământ a solicitat intervenția ambulanței. Două dintre ele au fost transportate la spital, în timp ce pentru cea de-a treia părintele a refuzat transportul. Polițiștii au decis să îi amendeze pe părinții adolescentelor cu câte 500 de lei pentru nesupravegherea minorilor.

Incidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie 2026, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din municipiul Roman, județul Neamț. Cele trei fete ar fi consumat împreună o sticlă de vodcă înainte de începerea cursurilor. Adolescentele au ajuns ulterior la școală, unde au început să se simtă rău din cauza alcoolului consumat, scrie News.ro.

Două eleve au fost transportate de urgență la spital

Personalul școlii a observat starea în care se aflau adolescentele și a solicitat ajutor medical. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 14:09. Toate cele trei fete au fost diagnosticate cu etilism acut, o formă de intoxicație provocată de consumul unei cantități mari de alcool.

Una dintre adolescentele de 15 ani prezenta și o sângerare nazală. Aceasta a fost evaluată de un echipaj medical și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Roman.

O altă fată, tot de 15 ani, a fost preluată de ambulanță și dusă la aceeași unitate medicală pentru investigații și tratament. În cazul adolescentei de 16 ani, transportul la spital a fost refuzat, după ce aceasta a fost evaluată de personalul medical. Potrivit presei locale, cele trei eleve aveau programate ore de practică între 14:00 și 20:00.

Părinții fetelor, amendați de polițiști

Incidentul a ajuns și în atenția Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Oamenii legii au intervenit la unitatea de învățământ și au verificat împrejurările în care minorele au consumat alcool.

„La data de 16 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au intervenit la o unitate de învățământ din Roman, de unde trei minore au fost preluate de echipajele medicale, cu etilism acut. Părinții celor 3 minore au fost sancționați conform Legii 61/1991, pentru nesupravegherea minorelor”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Fiecare părinte sancționat a primit o amendă de 500 de lei. Legea 61/1991 prevede sancțiuni pentru neluarea de către părinți sau persoanele responsabile a măsurilor necesare pentru a împiedica minorii să comită fapte de vagabondaj, cerșetorie sau prostituție, potrivit prevederilor aplicabile. Poliția a indicat nesupravegherea minorelor drept motivul amenzilor în acest caz.

Școala a început o anchetă internă

Conducerea Colegiului Tehnic „Petru Poni” a informat Inspectoratul Școlar Județean Neamț despre incident și a început verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-au petrecut faptele.

Directoarea unității de învățământ, Oana Cucoș, a explicat pentru presa locală că cele trei adolescente au consumat alcool în afara școlii, înainte de începerea programului. Aceasta a precizat că situația urmează să fie analizată de comisia de disciplină, care va decide eventualele sancțiuni aplicate elevelor. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat că monitorizează cazul și că vor fi analizate inclusiv măsurile de consiliere psihopedagogică.