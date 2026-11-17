O provocare de pe TikTok a provocat un scandal la o școală din județul Iași. Doi elevi de clasa a VII-a au agresat un coleg mai mic, din clasa a VI-a, după ce nu s-ar fi înțeles asupra unei provocări de pe rețeaua de socializare. Conflictul a escaladat în momentul în care au intervenit profesorii, iar unul dintre dascăli este acum cercetat penal pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit un elev de 13 ani. Incidentul s-a produs în timpul programului „Școala Altfel”, potrivit Ziarului de Iași.

Scandalul a avut loc pe 22 octombrie 2026, la Școala Gimnazială „Petru Rareș” din Hârlău, structura Pârcovaci.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cei trei elevi au intrat în conflict din cauza unei provocări văzute pe TikTok. Doi dintre copii, ambii în clasa a VII-a, l-ar fi agresat fizic pe un coleg de clasa a VI-a. Neînțelegerea ar fi pornit de la modul în care trebuia realizată provocarea prezentată pe platforma de socializare.

Profesorul care a intervenit în conflict, acuzat că a lovit un elev

În încercarea de a opri bătaia, în conflict au intervenit și diriginții elevilor implicați. Situația a luat însă o întorsătură neașteptată. Dirigintele elevului de clasa a VI-a ar fi avut, la rândul său, o altercație cu unul dintre cei doi copii de clasa a VII-a.

Profesorul este acuzat că l-ar fi lovit pe adolescent, în vârstă de 13 ani. În urma incidentului, tatăl copilului care ar fi fost agresat de cadrul didactic a sesizat Poliția.

Deși părintele nu a mai depus ulterior o plângere penală, potrivit Ziarului de Iași, cazul a ajuns în atenția anchetatorilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar cercetările urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în curtea școlii. Dosarul ar urma să fie instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Ce spune Poliția despre incidentul din școală

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a confirmat că un părinte a sesizat autoritățile în legătură cu presupusa agresiune comisă de profesor. Potrivit reprezentanților instituției, sesizarea a fost făcută pe 2 noiembrie, la aproape două săptămâni după incident.

Polițiștii au precizat că tatăl unui adolescent de 13 ani a reclamat faptul că fiul său ar fi fost agresat fizic de un cadru didactic, pe 22 octombrie. Oamenii legii desfășoară cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Deocamdată, acuzațiile aduse profesorului nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească, iar ancheta este în desfășurare.

Conducerea școlii a deschis o anchetă internă

Directorul Școlii Gimnaziale „Petru Rareș” din Hârlău, Constantin Dorneanu, a confirmat existența incidentului, dar a refuzat să ofere detalii despre împrejurările în care s-a produs.

Acesta a explicat că situația este analizată de o comisie constituită la nivelul unității de învățământ. Potrivit directorului, investigația internă se desfășoară în paralel cu cercetările Poliției, motiv pentru care nu pot fi oferite mai multe informații până la finalizarea verificărilor.

Conducerea școlii susține că și Primăria Hârlău a fost informată despre cele întâmplate. Primarul orașului, Gheorghiță Curcă, a declarat însă pentru Ziarul de Iași că nu cunoaște situația, deși directorul unității de învățământ susține contrariul. Provocarea de pe TikTok, la originea scandalului.