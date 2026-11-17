O tânără din Târgu Jiu a obținut cel mai mare punctaj din România la examenul de Rezidențiat 2026, în domeniul Medicină Dentară. Ilinca Stăniloiu, absolventă a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a reușit să acumuleze 936 de puncte la concursul național organizat pe 15 noiembrie. Performanța vine după șase ani de studii, pe care tânăra i-a încheiat ca șefă de promoție. Acum, își dorește să își continue pregătirea profesională la Cluj-Napoca, unde vrea să se specializeze în chirurgie dento-alveolară.

Ilinca Stăniloiu este originară din Târgu Jiu și a ales să studieze Medicina Dentară la Arad, începând din anul 2020. Pe parcursul celor șase ani de facultate, tânăra s-a remarcat prin rezultatele academice, reușind să termine studiile pe primul loc în promoția sa, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat transmis marți de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, absolventa a obținut cel mai mare punctaj înregistrat la nivel național la examenul de Rezidențiat pentru Medicină Dentară.

Ce spune Ilinca Stăniloiu după rezultatul obținut

Tânăra a mărturisit că pregătirea pentru examen a presupus o perioadă îndelungată de învățare, iar ziua concursului a fost una solicitantă.

„Învățatul pentru rezi este un drum lung, iar ziua examenului este foarte intensă, dar ce mi-am demonstrat prin acest examen este că, dacă îți dorești ceva cu adevărat, îl poți obține”, a declarat Ilinca Stăniloiu, potrivit comunicatului universității.

Rezultatul de 936 de puncte a plasat-o pe primul loc în țară la Medicină Dentară. Examenul a fost organizat simultan în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Deși a absolvit facultatea la Arad, punctajul maxim de 936 de puncte a fost înregistrat în centrul de examinare Timișoara, conform datelor prezentate de Ministerul Sănătății.

Vrea să devină specialist în chirurgie dento-alveolară

După rezultatul obținut, Ilinca își dorește să își continue formarea profesională în Cluj-Napoca. Specializarea pe care vrea să o urmeze este chirurgia dento-alveolară, o ramură a medicinei dentare care se ocupă de intervențiile chirurgicale asupra dinților și structurilor din apropierea acestora.

Aceasta include, printre altele, extracțiile dentare complexe și tratamentul chirurgical al anumitor afecțiuni din regiunea dento-alveolară. Alegerea efectivă a locului de pregătire și a specializării depinde de procedura de repartiție și de locurile disponibile.

Aproape 10.000 de candidați s-au înscris la Rezidențiat 2026

Examenul național de Rezidențiat s-a desfășurat duminică, 15 noiembrie, în cele șase centre universitare acreditate. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, 9.969 de candidați s-au înscris pentru cele 5.217 locuri și 266 de posturi scoase la concurs în domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Cele mai mari punctaje înregistrate la nivel național au fost de 943 de puncte la Medicină, 936 la Medicină Dentară și 925 la Farmacie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a felicitat candidații și a subliniat că rezultatele reflectă anii de pregătire și eforturile depuse pentru intrarea în profesie.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a transmis, la rândul său, că organizează periodic simulări ale concursului de rezidențiat, prin care studenții își pot evalua cunoștințele și se pot familiariza cu cerințele examenului.