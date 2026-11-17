Lansarea jocului video Grand Theft Auto 6 (GTA 6), programată pentru joi, 19 noiembrie 2026, a provocat un val de cereri de concediu în Europa și Statele Unite. În unele țări, numărul solicitărilor aproape s-a dublat față de anul trecut. Mulți angajați vor să profite de ziua lansării pentru a încerca jocul așteptat de fani de mai bine de 13 ani.

Potrivit datelor companiei de resurse umane Remote, solicitările de concediu pentru 19 noiembrie au crescut cu 32% la nivel global, comparativ cu aceeași zi a săptămânii din 2025. Italia înregistrează cea mai mare creștere, de 91%. Urmează Irlanda, cu 57%, Spania, cu 44%, și Marea Britanie, cu 42%. Creșteri importante au fost observate și în Portugalia (39%), Franța (35%) și Olanda (21%).

Situația este similară în Belgia, unde compania Acerta a raportat cu 66% mai multe cereri de concediu pentru ziua lansării GTA 6. Estimările arată că între 10.000 și 15.000 de angajați în plus ar putea lipsi de la serviciu în acea zi.

Cei mai interesați să își ia liber sunt angajații tineri, în special cei sub 30 de ani. Unii nu se mulțumesc cu o singură zi de concediu. Aproape 30% dintre solicitările analizate de Remote includ atât ziua de joi, cât și pe cea de vineri.

Unul din cinci angajați americani vrea să lipsească de la serviciu

Fenomenul este prezent și în Statele Unite. Compania BambooHR a analizat datele privind concediile a peste 3,4 milioane de angajați americani și a realizat un sondaj separat, la care au participat 1.530 de salariați. Rezultatele arată că 18% dintre respondenți intenționează să își ia liber în ziua lansării GTA 6. Procentul este mai mare în rândul tinerilor. Aproximativ 32% dintre angajații din Generația Z și 27% dintre mileniali vor să lipsească de la serviciu.

În același timp, cererile de concediu pentru 19 noiembrie sunt cu aproape 13% mai numeroase decât în zilele comparabile din anii anteriori.

Există și angajați care preferă să nu își programeze concediul. Potrivit sondajului BambooHR, jumătate dintre cei care vor să lipsească de la serviciu pentru lansarea unui joc video spun că intenționează să anunțe că sunt bolnavi, în loc să solicite o zi liberă în avans.

GTA 6 se lansează pe 19 noiembrie. De la ce oră va fi disponibil în România

Grand Theft Auto 6 este unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Precedentul titlu principal al seriei, GTA 5, a fost lansat în septembrie 2013 și s-a vândut în peste 230 de milioane de exemplare la nivel mondial.

După mai bine de 13 ani, fanii vor putea descoperi noua poveste pregătită de Rockstar Games. Acțiunea GTA 6 se desfășoară în statul fictiv Leonida și marchează revenirea în Vice City, oraș inspirat de Miami. Personajele principale sunt Jason și Lucia.

Potrivit anunțului oficial al Rockstar Games, jocul va fi disponibil în România începând de joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 00:00.

La lansare, GTA 6 va putea fi jucat pe consolele PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Jucătorii care au plasat precomenzi digitale pot descărca deja fișierele necesare, astfel încât să înceapă să joace imediat după lansare.