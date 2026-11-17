Dosarul crimei din comuna Cenei, un caz cunoscut în spațiul public drept „dosarul Mario”, a ajuns la finalul dezbaterilor judiciare. Magistrații Curții de Apel au rămas în pronunțare și urmează să anunțe sentința definitivă pe data de 10 decembrie, potrivit informațiilor transmise marți de avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis.

Familia cere majorarea daunelor morale

Cazul vizează uciderea cu brutalitate a minorului Mario Berinde, o tragedie în care au fost implicați trei agresori cu vârste fragede. În prima instanță, doar unul dintre aceștia a primit o condamnare pentru omor, în timp ce al doilea a fost găsit vinovat exclusiv pentru profanare de cadavre. Cel de-al treilea participant a scăpat complet de răspunderea penală, deoarece vârsta lui se situa sub limita legală.

Nemulțumită de această decizie a magistraților, familia băiatului ucis a atacat hotărârea cu apel. Apărătorul familiei a solicitat instanței superioare majorarea daunelor morale stabilite inițial pe fond, dar și reanalizarea contribuției celor doi minori la fapta de omor calificat.

„Dosarul crimei de la Cenei, Timișoara, a ajuns la final. Marginal denumit dosar Mario, acesta a mișcat din loc Parlamentul în scopul modificării reducerii vârstei de la care ar putea să răspundă penal minorii. Apelul a fost depus de către familia lui Mario Berinde și am solicitat majorarea daunelor morale stabilite pe fond și suplimentar analizarea contribuției celor doi minori la fapta de omor calificat. A se vedea că unul dintre minori a fost găsit vinovat doar cu privire la profanare și nu și fapta de omor. Al treilea minor nu a răspuns penal. Pronunțarea definitivă are loc pe 10 decembrie”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Cazul care a alertat Parlamentul

Tragedia din județul Timiș a provocat un val de indignare în societate și a forțat o reacție din partea instituțiilor statului. Faptul că un participant direct a evitat pedepsele din cauza limitelor de vârstă a generat mai multe inițiative legislative.

Parlamentarii au demarat discuții serioase pentru modificarea Codului Penal, cu scopul clar de a scădea pragul de la care minorii pot răspunde în fața legii pentru faptele lor grave. Decizia finală din 10 decembrie va stabili pedepsele definitive și va pune capăt acestui proces extrem de complex.

Cum s-a întâmplat?

Pe 19 ianuarie 2026, Mario Berinde, un elev de 15 ani din Cenei cu rezultate școlare de excepție, a fost atras într-o cursă fatală. Trei colegi cu vârste între 13 și 15 ani au premeditat atacul timp de aproximativ o lună. Potrivit anchetatorilor, motivul crimei a fost invidia față de statutul social superior al victimei și față de bunurile pe care acesta le deținea, precum o trotinetă electrică și un telefon mobil.

În seara crimei, agresorii l-au atacat pe Mario cu o toporișcă și un cuțit. Raportul medico-legal a arătat că decesul a survenit în urma unor lovituri masive aplicate în zona capului cu toporișca, în timp ce rănile provocate cu cuțitul au fost superficiale.

După comiterea faptei, minorii au încercat să ascundă crima. Ei au vrut inițial să incendieze cadavrul, iar ulterior l-au îngropat în grădina casei unuia dintre ei. Trotineta victimei a rămas la agresori, iar telefonul și cheile băiatului au fost aruncate în diverse zone din sat pentru a deruta căutările Poliției.