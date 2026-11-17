Două trenuri de călători s-au ciocnit marți dimineață, 17 noiembrie, în apropierea Gării Centrale din Praga, capitala Cehiei. Accidentul s-a soldat cu 46 de răniți, dintre care patru în stare gravă. Coliziunea a provocat perturbări majore ale circulației feroviare, iar mai multe trenuri au fost redirecționate către alte gări din oraș.

Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, pe podul feroviar care traversează strada Seifertova, în cartierul Praga 3, la mică distanță de gara principală. Cele două trenuri de călători circulau cu viteză redusă în momentul impactului, potrivit informațiilor transmise de autoritățile cehe, scrie News.ro.

Patru persoane au fost grav rănite

La locul accidentului au intervenit numeroase echipaje de salvare, pompieri și polițiști. Autoritățile au activat nivelul doi de alertă pentru gestionarea intervenției. Inițial, poliția cehă a anunțat aproximativ 15 persoane rănite. Ulterior, bilanțul a fost actualizat la 46 de victime, dintre care patru au suferit leziuni grave.

Purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță din Praga, Karel Kirs, a precizat că unele dintre persoanele rănite prezentau leziuni care le puteau pune în pericol funcțiile vitale.

Victimele au fost transportate la mai multe spitale din capitala Cehiei, pentru a evita supraaglomerarea unei singure unități medicale. La intervenție au participat zece echipaje de ambulanță și patru echipe coordonate de medici. Salvatorii au folosit și un vehicul special pentru evacuare.

De asemenea, a fost mobilizată o echipă specializată în acordarea sprijinului psihologic persoanelor afectate de accident. Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Praga, Miroslav Řezáč, a explicat că impactul nu a provocat distrugeri majore ale garniturilor. Nicio persoană nu a rămas blocată în trenuri, astfel că nu au fost necesare operațiuni de descarcerare. Intervenția echipajelor medicale s-a încheiat după ora 9:00.

Circulația trenurilor, grav afectată după accident

Coliziunea a dus la suspendarea temporară a traficului feroviar pe tronsonul afectat, provocând întârzieri și modificări de traseu pentru zeci de trenuri. Mai multe garnituri care ar fi trebuit să ajungă în Gara Centrală din Praga au fost oprite în stațiile Vysočany și Libeň. Alte trenuri au fost redirecționate prin gara Praha-Holešovice.

Compania feroviară České dráhy a anunțat că pasagerii afectați pot folosi anumite linii de metrou, tramvai și autobuz din Praga, pe baza biletelor de tren. Între timp, administratorul infrastructurii feroviare a reușit să reia circulația la patru peroane ale gării centrale.

Autoritățile investighează cauza coliziunii

Ministrul ceh al Transporturilor, Ivan Bednárik, a descris accidentul drept un incident foarte grav și a transmis că prioritatea autorităților este îngrijirea persoanelor rănite. Oficialul a anunțat că toți pasagerii aflați în cele două trenuri ar fi fost evacuați și le-a mulțumit salvatorilor pentru intervenție.

Polițiștii și inspectorii feroviari au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs coliziunea. Anchetatorii urmează să determine și eventualele responsabilități pentru accident. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat o cauză oficială. Compania České dráhy a anunțat că persoanele rănite și cele care au suferit pagube materiale în urma accidentului vor putea solicita despăgubiri.