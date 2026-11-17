Malta Travel lansează pachete turistice pentru Revelionul 2027, cu sejururi de cinci nopți, zbor charter direct din București cu TAROM și cazare în hoteluri de patru și cinci stele. Tarifele pornesc de la 563 de euro de persoană. Turiștii pot opta separat pentru o cină festivă organizată la hotelul InterContinental și pentru excursii în arhipelagul maltez. Intră pe www.malta.ro și vezi toate ofertele noastre.

Malta se numără printre destinațiile europene pe care românii le pot lua în calcul pentru vacanța de iarnă, în special cei care preferă un sejur într-un climat mediteraneean, cu obiective istorice, peisaje maritime și posibilitatea de a combina vizitele turistice cu timpul liber.

Pentru perioada 28 decembrie 2026 – 2 ianuarie 2027, Malta Travel propune un pachet de cinci nopți, cu plecare din București și întoarcere în România în seara zilei de 2 ianuarie. Zborurile charter sunt operate de TAROM, iar orarul este conceput pentru a permite turiștilor să valorifice cât mai bine durata sejurului.

„Am observat tendința în acest an de a călători în destinații apropiate de țară, astfel că Malta, la doar două ore distanță de București, este o alegere potrivită și preferată de turiști. Mulțumită celor de la TAROM, charterul de anul acesta oferă ore de zbor care permit valorificarea întregului sejur, cu plecare din București la primele ore ale dimineții și întoarcerea din Malta programată pentru seară”, afirmă Neville Mark Farrugia, directorul Malta Travel.

Cât costă pachetele de Revelion în Malta

Oferta cuprinde trei variante de cazare: Hotel Santana, clasificat la patru stele, și hotelurile Voco și InterContinental, ambele de cinci stele.

Tarifele de bază pornesc de la 563 de euro de persoanăpentru Hotel Santana 4*. Pentru cazarea la Voco 5*, prețul începe de la 758 de euro de persoană, în timp ce pachetul cu cazare la InterContinental 5* pornește de la 783 de euro de persoană.

Pachetul include zborul charter dus-întors, bagaj de cală de 20 kg, bagaj de cabină de 10 kg, cazare și asistență din partea echipei. Regimul de masă, cu mic dejun sau demipensiune, diferă în funcție de hotel și de varianta rezervată. Taxele de aeroport și transferurile dus-întors se achită separat, conform condițiilor ofertei.

„Cele mai căutate hoteluri pentru această perioadă sunt hotelurile de cinci stele, precum InterContinental sau Voco, în ciuda crizei economice cu care se confruntă România”, declară Neville Mark Farrugia.

Cină de Revelion la InterContinental, organizată exclusiv pentru clienții agenției

Turiștii care doresc să sărbătorească trecerea în noul an într-un cadru festiv pot alege, contra cost, cina de Revelion organizată de Malta Travel la hotelul InterContinental, de cinci stele.

Evenimentul din 31 decembrie începe la ora 21:00 și include un meniu internațional tip bufet, muzică asigurată de DJ și dans. Sala este rezervată exclusiv clienților agenției.

„Și în acest an am ales să organizăm cina de Revelion cu fast, la hotelul InterContinental de cinci stele, unde ne-a făcut plăcere în ultimii ani să îi primim pe oaspeții noștri eleganți și pregătiți de distracție. Sala hotelului este închiriată exclusiv de noi pentru clienții noștri, care se vor bucura de un meniu internațional vast, atmosferă întreținută de DJ, dans și eleganță”, explică Alexandra Pietrusel, manager operațional Malta Travel.

Potrivit acesteia, organizatorii au urmărit ca petrecerea să continue și după miezul nopții, până după ora 2:00, ținând cont de preferințele turiștilor români pentru noaptea de Revelion. Cina festivă se rezervă separat de pachetul de bază.

Pe lângă cazare și transport, oferta pune la dispoziție excursii opționale prin care turiștii pot descoperi patrimoniul cultural și peisajele Maltei. Programul include vizite în Mdina și Rabat, explorarea capitalei Valletta, o excursie pe insula Gozo și opriri în localități cu tradiție maritimă, precum Birgu și Marsaxlokk.

În Valletta, printre obiectivele prevăzute în program se numără grădinile Upper și Lower Barrakka și Catedrala Sfântul Ioan, cunoscută și pentru lucrarea lui Caravaggio „Decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul”. În Mdina și Rabat, excursia oferă ocazia de a descoperi arhitectura istorică și câteva dintre obiectivele religioase importante ale arhipelagului.

Programul include și experiențe legate de gastronomia locală. În zona Mgarr este prevăzută o oprire la un restaurant de familie cu tradiție, fondat în 1940, unde turiștii pot degusta preparate malteze, inclusiv Fenkata, o tocăniță tradițională de iepure cu vin și usturoi. În satul pescăresc Marsaxlokk, programul oferă posibilitatea unui prânz cu pește local, iar în zona Birgu, vizitele se pot combina cu o masă în apropierea marinei.

Alexandra Pietrusel afirmă că programul este construit pentru a îmbina vizitele la obiective importante cu timpul liber și experiențele culinare în restaurante locale mai puțin frecventate de turiști.

„Ne-am propus să ajutăm turiștii să profite de fiecare zi petrecută în Malta, astfel că programul este bogat, dar nu obositor. Conține intrări la cele mai importante obiective, plimbări, momente de relaxare și mese de prânz foarte diverse în restaurante locale de top, dar foarte puțin frecventate de turiști, pentru a le oferi clienților noștri ocazia să mănânce ca niște adevărați maltezi”, spune reprezentanta companiei.

Excursiile sunt opționale, iar unele activități, precum plimbările cu barca în anumite zone de coastă, depind de condițiile meteorologice și de starea mării.

Ghizi vorbitori de limba română, cu peste 20 de ani de experiență

Un alt element al ofertei este asistența turistică în limba română. Potrivit Malta Travel, sejururile sunt însoțite de ghizi cu peste 20 de ani de experiență în Malta, care oferă informații despre obiective, contextul istoric și specificul local.

„Turiștii aleg să petreacă Revelionul alături de noi deoarece știucă totul este organizat până în cel mai mic detaliu. Excelența stă în detalii, iar pentru noi este important ca turistul să lase toate grijile acasă și să se bucure de vacanță”, afirmă Alexandra Pietrusel.

Reprezentanta agenției consideră că prezența unui ghid cu experiență le permite turiștilor să înțeleagă mai bine locurile vizitate și să reducă timpul dedicat organizării individuale a deplasărilor.

Cina festivă de Revelion și excursiile opționale nu sunt incluse în tarifele de bază și trebuie confirmate separat. Înainte de rezervare, turiștii pot consulta condițiile complete ale pachetului, inclusiv serviciile incluse, regimul de masă și costurile suplimentare.

Oferta completă este disponibilă pe www.malta.ro/revelion. Pentru informații și rezervări, Malta Travel poate fi contactată la adresa de e-mail maltaltd@malta.ro sau la numerele de telefon 0722 626 903 și 0721 626 903.