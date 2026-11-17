Dacă ar câștiga un milion de euro, aproape un sfert dintre români ar folosi banii pentru a-și ajuta familia. Cumpărarea unei locuințe și economisirea banilor se află pe următoarele locuri. În plus, aproape trei sferturi dintre respondenți spun că nu și-ar schimba localitatea în care trăiesc.

24,6% dintre respondenți ar alege să-și ajute financiar familia dacă ar câștiga un milion de euro. Alți 16,8% ar cumpăra o locuință sau ar investi în îmbunătățirea celei în care trăiesc, în timp ce 16,4% ar prefera să economisească sau să investească suma.

Deschiderea sau dezvoltarea unei afaceri reprezintă prima alegere pentru 12,1% dintre români. Totodată, 9,8% ar folosi banii pentru a-și achita datoriile sau creditele. Doar 6,2% ar pleca în călătorii sau și-ar îndeplini o dorință personală.

Diferențele dintre generații sunt vizibile. Dacă 39% dintre persoanele de peste 60 de ani ar folosi banii pentru a-și ajuta familia, procentul scade la 11% în rândul tinerilor de 18-29 de ani. De asemenea, femeile sunt mai dispuse decât bărbații să acorde sprijin financiar familiei, în proporție de 27%, față de 22%.

Tinerii sunt însă mai interesați să investească într-o afacere. Astfel, 26% dintre respondenții cu vârste între 18 și 29 de ani ar începe sau ar dezvolta o afacere dacă ar câștiga un milion de euro. La polul opus se află persoanele de peste 60 de ani, dintre care doar 3% ar face această alegere.

Aproape trei sferturi dintre români nu s-ar muta nici dacă ar deveni milionari

Câștigarea unui milion de euro nu i-ar determina pe cei mai mulți români să-și schimbe domiciliul. Potrivit sondajului, 73,6% dintre respondenți ar prefera să locuiască în continuare în aceeași localitate. Doar 9,2% s-ar muta într-o altă localitate din România. În ceea ce privește plecarea din țară, 9,1% dintre români ar alege să locuiască permanent într-un alt stat din Uniunea Europeană.

Dorința de a rămâne în aceeași localitate crește odată cu vârsta. În timp ce 61% dintre tinerii de 18-29 de ani ar rămâne în localitatea actuală, procentul ajunge la 80% în cazul persoanelor de peste 60 de ani.

Tot tinerii sunt și cei mai atrași de perspectiva mutării într-un alt stat european. Dintre respondenții cu vârste între 18 și 29 de ani, 17% ar alege să locuiască într-o altă țară din Uniunea Europeană. În schimb, doar 4% dintre persoanele de peste 60 de ani ar face această alegere.

Ce ar schimba un milion de euro în viața românilor

Dincolo de modul în care ar cheltui banii, românii au fost întrebați și care ar fi cea mai importantă schimbare adusă de o avere de un milion de euro. Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 49,4%, consideră că principalul avantaj ar fi posibilitatea de a ajuta familia și alte persoane. Pentru 25%, o asemenea sumă ar însemna siguranță și liniște, în timp ce 14,2% o asociază cu libertatea și independența.

Statutul social și influența sunt mult mai puțin importante pentru participanții la sondaj. Doar 4,9% consideră că un milion de euro le-ar aduce, în primul rând, respect și statut social. Alți 1,4% cred că cea mai importantă schimbare ar fi dobândirea unei puteri și influențe mai mari.

Răspunsurile diferă și în funcție de nivelul de educație. Posibilitatea de a ajuta familia și alte persoane este considerată cea mai importantă schimbare de 66% dintre respondenții cu studii primare. Procentul scade la 51% în cazul celor cu studii medii și la 25% în rândul persoanelor cu studii superioare.

Date despre sondaj

Sondajul face parte din Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, pe un eșantion de 1.197 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.