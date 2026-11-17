Românii ar putea plăti facturi mai mari la energie în sezonul rece, însă scumpirile ar urma să fie mai mici decât estimările inițiale. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vorbește despre creșteri de până la 10% pentru consumatorii casnici și îi îndeamnă pe români să compare ofertele furnizorilor. În același timp, autoritățile analizează prelungirea ajutorului de 50 de lei pentru persoanele vulnerabile. În ceea ce privește gazele naturale, România are rezerve mai mici decât anul trecut, dar suficiente, potrivit ministrului, pentru a trece peste iarnă.

Cu cât ar putea crește facturile la energie

Ministrul Energiei a explicat, luni seară, la Digi24, că majorările de preț înregistrate pe piața energiei electrice au fost mai reduse decât se anticipa în timpul verii.

Potrivit unei analize realizate pe baza datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), creșterea prețurilor pentru consumatorii casnici se situează în jurul valorii de 10% sau chiar sub acest nivel. Procentul nu se aplică însă tuturor gospodăriilor. Factura depinde de furnizorul ales, prețul prevăzut în contract, tarifele de distribuție și cantitatea de energie consumată.

Ministrul a precizat că mulți români au contracte încheiate înaintea scumpirilor din ultimele luni, ceea ce înseamnă că nu toți vor resimți aceleași majorări. Dumitru Chisăliță consideră că, pentru consumatorii casnici, alte creșteri de preț sunt puțin probabile în perioada următoare.

Ce recomandă ministrul românilor pentru facturi mai mici

Oficialul îi sfătuiește pe consumatori să verifice prețul din contractul actual și să îl compare cu ofertele disponibile pe platforma ANRE. În prezent, potrivit ministrului, există oferte de energie electrică de aproximativ 1,20-1,22 lei/kWh, care pot fi cu 10-20% mai avantajoase decât prețul mediu de pe piață.

Diferențele pot fi importante pentru familiile cu un consum ridicat, în special în lunile de iarnă, când sunt folosite mai multe aparate electrice.

Schimbarea furnizorului poate reprezenta o soluție pentru reducerea costurilor, dar consumatorii trebuie să verifice prețul final, perioada de valabilitate a ofertei și condițiile contractuale înainte de a lua o decizie.

România are rezerve de gaze cu 10% mai mici decât anul trecut

În privința alimentării cu gaze naturale, ministrul Energiei a transmis că România dispune de cantități suficiente pentru sezonul rece 2026-2027.

Stocurile din depozite sunt cu aproximativ 10% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, România se află printre primele cinci state europene în ceea ce privește gradul de umplere a depozitelor, potrivit oficialului, scrie Digi24.

Chisăliță a explicat că nivelul actual al rezervelor este mai ridicat decât cel înregistrat în urmă cu cinci sau zece ani. În acea perioadă, consumul de gaze naturale era cu aproximativ 20-30% mai mare. Prin urmare, ministrul consideră că depozitele existente pot asigura necesarul pentru această iarnă, fără probleme majore de aprovizionare.

Ajutorul de 50 de lei pentru energie ar putea fi prelungit în 2027

Guvernul analizează și continuarea sprijinului financiar acordat persoanelor cu venituri reduse. Actuala schemă de ajutor pentru plata energiei electrice ar putea fi prelungită după 1 ianuarie 2027. Una dintre variantele discutate este menținerea tichetului de 50 de lei pe lună.

În prezent, de acest sprijin pot beneficia persoanele singure cu venituri nete lunare de maximum 1.940 de lei, precum și familiile în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei.

Ministrul Energiei a precizat că Ministerul Muncii este responsabil pentru această schemă, iar Ministerul Energiei oferă asistență tehnică pentru identificarea soluțiilor potrivite.

Autoritățile analizează inclusiv modul în care pot fi identificați mai bine consumatorii vulnerabili, astfel încât ajutoarele să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de ele.