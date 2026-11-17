Un bărbat din județul Prahova încearcă de aproape un an să doneze o pădure de 1.700 de metri pătrați Primăriei Comarnic, însă autoritățile locale susțin că nu au bani pentru a accepta terenul. Donația ar fi trebuit să îndeplinească ultima dorință a mamei sale, care a vrut să întoarcă ajutorul primit de la primărie înainte să moară. Deși familia a depus documentele necesare încă din decembrie 2025, demersul nu a fost finalizat, potrivit Observatorului Prahovean.

Ion Marina, un bărbat din Băicoi, și fratele său au decis să doneze terenul împădurit moștenit de la părinți. Proprietatea se află în extravilanul orașului Comarnic, în zona cunoscută drept „Cernica pe Cărpiniș”.

Cei doi nu cer bani în schimbul terenului. Vor doar ca pădurea să intre în patrimoniul orașului și să fie folosită în beneficiul comunității.

Dorința unei femei care a primit lemne de foc de la primărie

În spatele donației se află povestea Mariei Marina, mama celor doi frați, care locuia în cartierul Posada din Comarnic. În iarna anului 2024, când avea 94 de ani, femeia a primit lemne de foc din partea administrației locale. Ajutorul a impresionat-o atât de mult, încât le-a cerut fiilor să doneze pădurea familiei.

Bătrâna și-a dorit ca terenul să ajungă în proprietatea orașului, iar lemnul să poată fi folosit, în condițiile legii, pentru sprijinirea altor persoane cu posibilități materiale reduse.

Maria Marina a murit pe 23 iunie 2025, la vârsta de 95 de ani. Fiii săi au decis să îi respecte dorința și au început demersurile pentru transferul proprietății.

Potrivit documentelor prezentate publicației Observatorul Prahovean, terenul are o suprafață de 1.700 de metri pătrați în acte, iar măsurătorile cadastrale indică 1.698 de metri pătrați. Familia susține că proprietatea este deja intabulată și că a suportat anterior cheltuielile pentru clarificarea situației juridice.

Primăria Comarnic susține că nu are bani pentru donație

În decembrie 2025, Ion Marina și fratele său au depus la Primăria Comarnic documentele pentru donație. Au urmat însă luni întregi fără un răspuns oficial.

Bărbatul a încercat în repetate rânduri să afle ce se întâmplă cu solicitarea. Reprezentanții administrației locale i-ar fi explicat că procedura necesită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local.

Nemulțumit de întârziere, prahoveanul a sesizat Prefectura Prahova, pe 15 iunie 2026. Instituția a transmis solicitarea către Primăria Comarnic. Abia pe 9 septembrie 2026, la aproximativ nouă luni de la depunerea dosarului, familia a primit un răspuns oficial.

Primăria a comunicat că nu poate accepta deocamdată donația, invocând lipsa fondurilor pentru întocmirea documentelor cadastrale și notariale. Explicația l-a surprins pe Ion Marina, mai ales că familia deține deja acte privind proprietatea și a suportat cheltuieli pentru întocmirea acestora. Bărbatul a cerut autorităților să explice concret ce documente mai sunt necesare și cât ar costa finalizarea procedurii.

Pădurea rămâne în proprietatea familiei

Acceptarea unei donații imobiliare presupune îndeplinirea unor formalități legale, chiar dacă terenul este oferit gratuit. În cazul de la Comarnic, nu este însă clar care ar fi valoarea cheltuielilor suplimentare invocate de administrația locală.

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Comarnic informații despre costurile cadastrale și notariale, dar și despre eventualele alte motive care împiedică acceptarea donației. La momentul publicării investigației, instituția nu transmisese încă un răspuns la aceste întrebări. Între timp, cei 1.700 de metri pătrați de pădure rămân în proprietatea familiei Marina.