Fostul președinte Traian Băsescu a lansat o serie de critici la adresa actualilor lideri politici. Într-o intervenție luni seară, la TVR, el a taxat deciziile de politică externă ale președintelui Nicușor Dan. De asemenea, fostul șef al statului a condamnat măsurile fiscale luate în trecut de Ilie Bolojan.

Traian Băsescu a dezaprobat plecarea președintelui Nicușor Dan la summitul Francofoniei din Cambodgia. Fostul șef al statului a invocat incidentele de securitate tot mai dese din Marea Neagră. El consideră că România putea fi reprezentată la acest eveniment de un adjunct din Ministerul de Externe.

„Când în Marea Neagră e război, să te duci în Cambodgia…. Pe cuvântul meu că e o chestie tare. M-a surprins, sigur că m-a surprins. Deci avem două săptămâni de când avem incidente tot mai dese în Marea Neagră. Ar trebui să fie acasă, ca preşedinte. Ce să faci la Francofonie? Putea să trimită un adjunct din Ministerul de Externe…”, a afirmat Traian Băsescu, luni seară, la TVR.

În același context, fostul președinte a criticat candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei. El a catalogat demersul fostului premier drept o greșeală și o imoralitate față de statele africane.

„Acolo majoritatea sunt şefi de state, premieri ai unor ţări din Africa. Ca european, să te duci să le iei şi funcţia asta pe care o au africanii, că nu prea au multe funcţii la nivel global… o mare greşeală. O imoralitate. Prin câte ţări africane s-a dus Cioloş să-i vadă cum nu au ce mânca? Să vadă copiii fără asistenţă sanitară? Să vadă sărăcia din Somalia? Să vadă ce e în Nigeria? Deci în câte ţări din Africa a fost domnul Cioloş ca să meargă acum să le ceară votul, pentru că majoritatea sunt ţări africane. Mi s-a părut deplasat. Probabil lui i-a băgat cineva în cap că are, n-are treabă, el trebuie să aibă funcţie. De Cioloş vorbesc”, a adăugat Traian Băsescu, conform news.ro.

„Sunt anti-Bolojan. A pus o frână economiei”

Pe plan intern, Traian Băsescu a atacat politicile economice aplicate de fostul premier Ilie Bolojan. El a susținut că majorarea taxelor și a accizelor a blocat dezvoltarea economiei. Această creștere ar fi fost posibilă datorită finanțărilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Hai să o lămurim şi cu Bolojan. Deci nu-s bolojenist, sunt anti-Bolojan şi vă asigur că a greşit, se va convinge. A greşit mărind taxele pentru economie, a pus o frână economiei în condiţiile în care economia avea o susţinere extraordinară din finanţările pe PNRR. Deci putea să facă o creştere economică frumoasă dacă nu frâna prin nenorocita idee de tip Fond (Fondul Monetar Internaţional – n.r.), asta e idee de tip FMI, de mărire a taxelor şi accizelor şi tot ce s-a putut mări. Trebuia să meargă pe reducerea cheltuielilor acolo unde ele au fost excesive. Au pus să plătească toată economia, când de fapt realitatea este că nu din cauza economiei am intrat în criză bugetară, ci din cauza măsurilor proaste luate de guverne, din cauza încercării de a cumpăra voturi cu bani publici din când în când”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu a precizat că reducerile bugetare nu trebuie să afecteze norma de hrană sau uniformele militarilor. În opinia sa, tăierile sunt necesare la nivelul aparatului bugetar supradimensionat și al sporurilor nejustificate, mai scrie news.ro.

„Dacă au de tăiat, au de tăiat la sporuri, la personal excedentar. În zona asta vor avea de tăiat. Problema nu este în economie, unde greşit Bolojan a mărit taxele, ci problema este la cheltuielile statului, cheltuielile cu personalul, cu cheltuielile materiale, cu toate cele care ţin de stat”, a punctat acesta, cu referire directă la „sporurile astea de calculator, de vânt, de antenă”.

Reforma administrativă, făcută „de sus în jos” și prin OUG

Referitor la reorganizarea administrativ-teritorială, Traian Băsescu a apreciat că măsura a devenit o necesitate. El consideră că PSD împinge acest proiect din cauza crizei bugetare. Cu toate acestea, fostul președinte a criticat ideea comasării voluntare a comunelor. El a subliniat că reforma trebuie impusă de Guvern prin ordonanță de urgență, de la centru spre teritoriu.

„Nu i-aş suspecta de rele intenţii, dar a devenit o necesitate reforma administrativă, marea problemă este cum o fac. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze? În primul rând, procesul trebuie făcut de sus în jos. Nu ai cum să-l începi de jos… şi unde-l opreşti? (…) Aceste noi regiuni ar trebui să aibă întâi creată structura, Justiţia, Curţile de Apel şi celelalte curţi, parchete, Jandarmeria, de pe această regiune, SRI-ul are o structură formată din vreo 6 judeţe care este altă regiune, Poliţia, cu un comandant de Poliţie peste această regiune, direcţiile sanitare, direcţiile veterinare trebuie ridicate la nivelul acestor regiuni şi desfiinţate cele existente”, a detaliat fostul președinte.

Traian Băsescu a respins varianta cu 15 județe și a susținut proiectul lui Emil Boc. Acesta prevede opt regiuni mari, plus județele Harghita și Covasna. În final, el a avertizat că întregul proces depinde de unificarea bazelor de date.

„Această reorganizare trebuie sincronizată cu digitalizarea. Înainte să spui: asta e noua organizare, trebuie să ai toate bazele de date comasate, e o muncă extraordinară care trebuie făcută”, a conchis Băsescu, conform news.ro.