Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost lovit în zona ochiului de un rozariu aruncat din mulțime în timpul deplasării cu papamobilul în Peru, luni, 16 noiembrie 2026. Suveranul Pontif nu a suferit leziuni și și-a continuat programul stabilit în ultima zi a turneului său din America de Sud.

Incidentul dinaintea liturghiei de la baza aeriană Las Palmas

Potrivit informațiilor publicate de Euronews, Papa Leon al XIV-lea se deplasa cu papamobilul prin mulțimea strânsă la baza aeriană Las Palmas, din Lima, înainte de a oficia liturghia de rămas-bun. Înregistrările video realizate la fața locului arată momentul în care un obiect, identificat drept un rozariu, este aruncat din rândul spectatorilor spre vehiculul papal și îl lovește pe Suveranul Pontif în apropierea ochiului.

După impact, Papa Leon al XIV-lea și-a dus mâna la față și și-a frecat ochiul timp de câteva secunde. Din imaginile difuzate nu reiese existența vreunei răni, iar Suveranul Pontif și-a reluat salutul către credincioșii prezenți pe traseu. Programul liturgic de la baza aeriană Las Palmas s-a desfășurat conform planificării inițiale, fără întreruperi sau intervenții medicale raportate la fața locului.

Mesajul transmis credincioșilor la finalul vizitei în Peru

La finalul ceremoniei religioase, Papa Leon al XIV-lea, născut la Chicago, s-a adresat participanților și a vorbit despre încheierea călătoriei sale în regiune. „Călătoria mea ajunge la final, dar misiunea continuă”, a declarat Suveranul Pontif în fața mulțimii adunate la baza aeriană din capitala statului Peru.

În același discurs, acesta a reiterat legătura sa cu statul sud-american, unde deține cetățenie și unde a activat anterior ca misionar și episcop.

„La încheierea călătoriei mele apostolice, doresc, de asemenea, să vă întăresc în credință și caritate și să vă asigur că vă voi purta mereu cu mine. Da, poporul peruvian este și poporul meu!”, a adăugat Papa Leon al XIV-lea. După evenimentele din Lima, Suveranul Pontif s-a deplasat la baza navală Callao, de unde s-a îmbarcat spre Roma.

Turneului sud-american, pe fondul problemelor de sănătate ale Suveranului Pontif

Vizita în Peru a reprezentat ultima etapă a unui turneu în America de Sud care a inclus, de asemenea, opriri în Uruguay și Argentina. Pe parcursul șederii în Peru, Papa Leon al XIV-lea a revenit în orașul Chiclayo, din nordul țării, unde a slujit în trecut. Acolo, Suveranul Pontif a oficiat o liturghie în aer liber la care au participat aproximativ 500.000 de persoane.

Turneul din America de Sud a avut loc la câteva săptămâni după ce Papa Leon al XIV-lea a fost supus unei intervenții chirurgicale la Roma, în urma unui diagnostic de cancer pulmonar. În luna octombrie, reprezentanții Vaticanului au comunicat că medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, confirmând un adenocarcinom pulmonar depistat la testele preoperatorii.

Ulterior, o radiografie toracică a indicat o recuperare conformă așteptărilor medicale, permițând desfășurarea deplasării în America de Sud, care fusese pusă sub semnul întrebării înainte de externare.