Cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, are loc joi, 19 noiembrie, la Palatul Cotroceni. Decidenți, reprezentanți ai administrației, companii și experți europeni discută trei teme care vor marca transformarea digitală a României în anii următori: cum folosește statul inteligența artificială, cum sunt investite fondurile europene pentru digitalizare și cum ajunge RO Wallet în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Printre cei 30 de speakeri se numără ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, alături de experți internaționali care au construit statul digital în Ucraina, Estonia, Germania și Polonia și de Marietje Schaake, de la Stanford University, una dintre cele mai influente voci internaționale pe teme de tehnologie și democrație.

Un moment-cheie pentru agenda digitală a României

Summitul are loc într-o perioadă în care mai multe decizii importante pentru transformarea digitală a României se iau în paralel. Inteligența artificială începe să fie folosită în administrația publică. RO Wallet se lansează în decembrie, în același interval în care statele membre ale Uniunii Europene își pun în funcțiune portofelele europene de identitate digitală. Totodată, viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, 2028-2034, aflat în negociere, va stabili cu ce resurse continuă transformarea digitală după încheierea PNRR.

La nivel european, România are acces la aceleași reglementări, standarde și tehnologii ca orice alt stat membru. Încrederea dintre stat și cetățean se construiește însă aici, cu fiecare serviciu care funcționează pentru omul care îl folosește. Ediția din acest an pornește de la această idee.

Statul inteligent: ce capacitate îi trebuie administrației în era AI

Pe Scena principală, tema zilei este capacitatea statului: competențele, regulile, datele și infrastructura de care administrația are nevoie pentru a folosi inteligența artificială în mod responsabil și eficient.

Ziua se deschide cu o discuție despre direcțiile strategice ale României în era transformării digitale. Urmează experiențele unor state care au parcurs deja o parte importantă din acest drum: Ucraina, care și-a construit serviciile publice digitale în plin război și discută acum despre un stat care folosește agenți AI, Estonia, cu inteligența artificială integrată în activitatea instituțiilor statului, și Muntenegru și California, cu lecții despre reformă instituțională în perioade de criză. O sesiune separată aduce în discuție rolul guvernelor în raport cu marile companii de tehnologie și utilizarea etică a inteligenței artificiale, iar un panel dedicat administrației publice locale arată cum poate porni digitalizarea de jos în sus, din primării și din regiuni.

Următorul buget european: cum investim pentru impact

După-amiaza, discuția se mută spre decizii și resurse. Planurile Guvernului pentru 2027 deschid această parte a zilei, iar un panel cu Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Radu Burnete, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Politici Economice și Sociale, analizează impactul digitalizării și al inteligenței artificiale și felul în care acestea pot accelera dezvoltarea, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Ultimul panel al zilei pornește de la o întrebare care va influența ritmul transformării digitale în următorii ani: cum folosește România alocarea pentru digitalizare din următorul cadru financiar european, una dintre cele mai importante surse de finanțare de după PNRR, astfel încât banii să producă rezultate vizibile pentru cetățeni.

RO Wallet, prezentat live pe Scena Wallet

Scena dedicată portofelului european de identitate digitală este o premieră a acestei ediții. Până la finalul lui 2026, fiecare stat membru trebuie să le ofere cetățenilor un astfel de portofel, conform regulamentului eIDAS revizuit. Sesiunile de pe Scena Wallet pornesc de la o constatare simplă: un portofel digital își atinge scopul atunci când cetățenii îl folosesc constant.

Participanții vor vedea MVP-ul RO Wallet într-un demo live, cu câteva săptămâni înainte de lansare, și vor afla cum pot testa portofelul instituțiile și companiile care îl vor accepta. Echipele care construiesc portofelele digitale ale Germaniei și Poloniei își prezintă abordările și lecțiile învățate, iar companii precum Visa, Netcompany și Namirial aduc perspectiva sectorului privat asupra adopției. Scena se încheie cu două discuții despre România: de unde începe integrarea RO Wallet în serviciile publice și ce rol au companiile românești în ecosistemul din jurul portofelului.

Agenda finală pentru cele două scene este disponibilă pe site-ul Summitului.

Urmărește Summitul în timp real

Înscrierile sunt acum închise întrucât toate locurile au fost ocupate. Pe 19 noiembrie, Edge Institute va publica pe tot parcursul zilei momentele-cheie, declarațiile și principalele idei din dezbaterile de pe cele două scene. Pentru a fi la curent cu ce se discută la Cotroceni, urmărește Edge Institute pe LinkedIn și Instagram și pe edgeinstitute.ro.

DESPRE EDGE INSTITUTE

Lansat în martie 2025 la inițiativa unor lideri din sectorul tech, mediul de business, societatea civilă și mediul academic, think tank-ul Edge Institute facilitează transformarea digitală a României prin advocacy, materiale de politică publică, cercetări și proiecte strategice în sfera digitalizării.