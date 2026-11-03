Peste 30 de speakeri confirmați la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2026: Președintele României, ministrul delegat pentru Digitalizare și AI și cei care au construit statele digitale din Ucraina, Polonia, Germania și Estonia, la Cotroceni pe 19 noiembrie

Ediția a doua a Summitului, organizată de Edge Institute sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, pune față în față oamenii care au livrat deja transformarea digitală în țările lor cu cei care construiesc în România, următorul plan de acțiune dedicat digitalizării, finanțat din viitorul cadru multi anual European.

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Cotroceni, 19 noiembrie: 30 de voci, două scene

Edge Institute organizează, la Palatul Cotroceni, cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, joi, 19 noiembrie 2026, între orele 09.00 și 16.00, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Peste 30 de speakeri sunt confirmați pe cele două scene ale ediției: Scena principală, dedicată capacității statului în era AI, și Scena Wallet, o premieră, dedicată portofelului european de identitate digitală și ecosistemului care îi va accelera adopția în rândul cetățenilor.

Summitul vine cu trei mize și un singur calendar. Viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, 2028–2034, este în negociere și reprezintă, foarte probabil, ultima alocare europeană de această dimensiune pentru transformarea digitală a României. Inteligența artificială intră în administrație, inclusiv printr-un minister nou, cu AI în titulatură. Iar RO Wallet, portofelul digital românesc, se lansează în decembrie: 85% dintre respondenții unui sondaj al MAI spun că îl vor folosi sigur. Rămâne de construit partea cea mai grea, drumul de la o aplicație care funcționează la un cetățean care o folosește în fiecare zi.

„Anul trecut am întrebat dacă România are voința să se transforme digital. Acum aducem la Cotroceni oamenii care au răspuns deja la întrebarea asta în țările lor și îi punem față în față cu cei care pot construi în România servicii digitale care le fac viața mai ușoară oamenilor. Următorul buget european e ultimul de această dimensiune pentru digitalizare. Ce decidem în următorele 12 luni se finanțează și ne va impacta viața până în 2034 și apoi.” Robert Berza, Director Executiv Edge Institute

Pe Scena principală: construim capacitate în era AI

E.S. domnul Nicușor Dan, Președintele României, deschide Summitul, care are loc sub Înaltul său Patronaj, cu o intervenție despre viziunea strategică a României în era transformării digitale și a inteligenței artificiale.

Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială în noul guvern, aduce pe scenă angajamentele executivului pentru cetățeni, în 2027.

Marietje Schaake, Stanford University, fost membru al Parlamentului European și autoarea volumului The Tech Coup, vorbește despre guvernarea inteligenței artificiale în interes public: ce trebuie să construiască, să organizeze și să refuze un stat care își ridică acum infrastructura digitală.

Valeriya Ionan, fost ministru adjunct al Transformării Digitale al Ucrainei, a construit Diia.Education și Diia.Business, serviciile prin care Ucraina a urcat de pe locul 102 pe locul 5 în lume la servicii publice digitale, în plin război.

Ott Velsberg, fost Chief Data Officer al Guvernului Estoniei, acum la Tony Blair Institute for Global Change, răspunde la întrebarea pe care și-o pune România: cum se repetă, în altă țară, metoda estoniană de a pune inteligența artificială să lucreze în instituții.

Tamara Srzentić, fost ministru al Administrației Publice și Societății Digitale din Muntenegru, venită din serviciul digital al statului California, vorbește despre resursa de care depinde orice tehnologie: oamenii din administrație care știu să o folosească.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și Dragoș Pîslaru, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, aduc dimensiunea finanțării: ce se decide la Bruxelles pentru anii următori și cum continuă transformarea digitală după PNRR.

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, Iulian Stanciu, fondator Inspire Asset Management, Iulian Cîrciumaru, Managing Partner V7 Capital, și Magda Jianu, Palo Alto Networks, aduc perspectiva celor care au construit deja servicii digitale pe care milioane de români le folosesc zilnic.

Pe Scena Wallet: adopția ca măsură a succesului

Hagen-Joachim Saxowski conduce unitatea pentru identitate, servicii de verificare și portofel din Ministerul Federal pentru Digitalizare și Modernizarea Statului din Germania, iar echipa lui lansează pe 2 ianuarie 2027 d-you, portofelul digital german, cu aproximativ 40 de parteneri din prima zi. Alături de el, Christian Bormann, arhitectul pentru identitate digitală și criptografie al portofelului EUDI german.

Rafał Sionkowski, directorul Departamentului de Identificare Electronică din Centrul Central de Tehnologia Informației al Poloniei, instituția din spatele aplicației mObywatel, folosită de milioane de polonezi.

Thomas Rysgaard Christiansen, Netcompany, compania care a construit cadrul arhitectural de referință al portofelului european, și Maciej Mironiuk, director pentru identitate și autentificare în Europa Centrală și de Est la Visa, aduc perspectiva pieței: cine investește și cine câștigă într-un ecosistem construit în jurul portofelului.

Răzvan-Iulian Jiga, director general al DGCTI din MAI, și Viky Mănăilă, consilier onorific al ministrului afacerilor interne și fost expert tehnic al Comisiei Europene pentru regulamentul eIDAS, prezintă RO Wallet live, cu câteva săptămâni înainte de lansare.

Jörg Lenz, Namirial, Tudor Stoica, CEO OrchestrateID, și Marius Mălăiaș, Bitdefender, aduc întrebarea companiilor: cum intră sectorul privat în ecosistemul portofelului și ce îi face pe cetățeni să îl deschidă săptămânal, nu o dată pe an.

Alături de ei, în dezbaterile zilei

George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1, Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Mădălina Marcu, fost secretar de stat, Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est, Radu Postolache, președinte ANIS și director general Qualysoft, Cristian Movilă, președintele ARMO, Nicolae Urs, prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca, Claudiu Bogdan, fondator transparenta.eu, Diana Oncioiu, jurnalist dela0.ro.

Agenda celor două scene e publică pe site-ul Summitului și mai așteaptă doar confirmări din rândul membrilor noului Guvern al României.

Profit.ro, partener media al ediției 2026

Profit.ro este partenerul media al Summitului pentru Guvernanță Digitală 2026 și va publica constant materiale pe tema evenimentului și interviuri cu speakerii.

Cine participă

Summitul se adresează instituțiilor publice, companiilor din tech, digital și finance, societății civile, cercetătorilor, studenților și tuturor celor care vor să înțeleagă cum se schimbă relația dintre cetățean și stat. Participarea se face pe bază de înregistrare, în limita locurilor disponibile; anul trecut, cererile au depășit cu 50% capacitatea sălii. Accesul la Palatul Cotroceni se face de la ora 08.00, pe baza înscrierii prealabile și a unui act de identitate valabil.

Înscrie-te la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2026 →

DESPRE EDGE INSTITUTE

Lansat în martie 2025 la inițiativa unor lideri din sectorul tech, mediul de business, societatea civilă și mediul academic, think tank-ul Edge Institute facilitează transformarea digitală a României prin advocacy, materiale de politică publică, cercetări și proiecte strategice în sfera digitalizării. edgeinstitute.ro