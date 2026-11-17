Primarul orașului Ghimbav, din județul Brașov, refuză ideea ca localitatea să fie transformată în comună în urma reformei administrativ-teritoriale. Ionel Fliundra susține că orașul pe care îl conduce are o economie suficient de puternică pentru a-și păstra statutul și îl compară chiar cu Monaco și Luxemburg. Edilul invocă o estimare de aproximativ 115.000 de euro pentru produsul intern brut pe cap de locuitor, însă cifra nu este confirmată printr-o metodologie publică.

Discuțiile au apărut după ce, la nivel național, a fost avansată posibilitatea ca orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori să fie transformate în comune sau comasate cu alte localități.

Ghimbavul se află sub acest prag, dar primarul consideră că o asemenea decizie ar ignora dezvoltarea economică a orașului și investițiile realizate în ultimii ani.

Primarul din Ghimbav compară orașul cu Monaco și Luxemburg

Ionel Fliundra a prezentat, într-o intervenție pentru Radio România Brașov FM, o statistică potrivit căreia Ghimbavul s-ar situa printre cele mai prospere localități europene.

„După Monaco-Luxemburg vine Ghimbavul”, a declarat edilul, susținând că orașul ar putea ocupa locul al treilea într-un asemenea clasament, scrie Biz Brașov.

Primarul a explicat că, potrivit datelor primite, Ghimbavul s-ar apropia de Luxemburg în privința indicatorului economic pe locuitor. Estimarea invocată este de aproximativ 123.000 de dolari, echivalentul a circa 115.000 de euro pe locuitor.

Există însă o diferență importantă între bugetul local și produsul intern brut. PIB-ul măsoară valoarea bunurilor și serviciilor produse într-o economie, în timp ce bugetul primăriei reprezintă resursele financiare ale administrației locale.

Deși în declarațiile prezentate de Radio România Brașov FM se vorbește despre bugetul pe locuitor, suma de 115.000 de euro apare în alte relatări drept o estimare a PIB-ului pe locuitor.

De altfel, documentele publicate de Primăria Ghimbav arată că proiectul bugetului local pentru 2026 prevedea venituri de aproximativ 124,3 milioane de lei pentru întregul oraș, nu 115.000 de euro pentru fiecare locuitor. În lipsa unei metodologii publice de calcul, comparația economică cu Monaco și Luxemburg nu poate fi considerată un clasament oficial verificat.

Edilul avertizează că retrogradarea ar afecta investițiile și siguranța locuitorilor

Primarul susține că Ghimbavul are proiecte de infrastructură care justifică păstrarea statutului de oraș și chiar dezvoltarea sa către rangul de municipiu. Printre investițiile invocate se numără o policlinică aflată în construcție, cu trei etaje și o suprafață desfășurată de aproximativ 3.400 de metri pătrați.

Administrația locală pregătește și reabilitarea centrului cultural, construirea unei școli și dezvoltarea unui campus școlar, pentru care se realizează studiul de fezabilitate. În paralel, localitatea cunoaște o dezvoltare imobiliară importantă. Potrivit primarului, au fost eliberate peste 400 de autorizații de construire.

Fliundra avertizează că transformarea localității în comună ar putea produce efecte asupra organizării serviciilor publice, inclusiv prin reducerea numărului de polițiști. În opinia sa, o asemenea schimbare ar putea afecta siguranța cetățenilor și ar îngreuna dezvoltarea localității.

Câți locuitori are, de fapt, Ghimbavul

Potrivit recensământului din 2021, Ghimbavul avea 7.208 locuitori rezidenți. Datele privind populația după domiciliu indică însă 8.846 de persoane la 1 ianuarie 2026. Primarul susține că numărul real al locuitorilor este mai mare decât cel reflectat în evidențele administrative.

Acesta estimează că aproximativ 1.000 de copii născuți la Brașov nu ar fi cuprinși în statisticile privind persoanele cu domiciliul în Ghimbav. În plus, dezvoltarea rezidențială ar putea aduce noi locuitori. Pe lângă autorizațiile deja eliberate, autoritățile lucrează la documentația urbanistică pentru alte aproximativ 300 de locuințe.

Reforma administrativă ar putea afecta și alte orașe din Brașov

Scenariul de reorganizare administrativă a fost prezentat de europarlamentarul PSD Dragoș Benea și presupune analizarea localităților în funcție de populație și de capacitatea lor economică.

Printre variantele discutate se numără comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și reorganizarea orașelor care nu ating pragul de 10.000 de locuitori. În județul Brașov, alături de Ghimbav, și orașele Victoria, Rupea și Predeal s-ar putea afla în această situație.