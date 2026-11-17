Siegfried Mureșan, europarlamentar liberal, a fost al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Acesta nu a trecut de testul votului de încredere din Parlament, așa că președintele a trecut la următoarea variantă de prim-ministru, Luca Niculescu. În momentul în care diplomatul își construia cabinetul, acesta a acceptat să includă și miniștri PSD. Printre aceștia se numără și Marian Neacșu, pe posturile de vicepremier și șef la MAI.

În 16 octombrie, Siegfried Mureșan făcea o postare scurtă pe Facebook în care îl critica pe Luca Niculescu pentru că a acceptat în guvern un condamnat penal. Eurodeputatul făcea referire la Marian Neacșu, care a fost condamnat în 2016 la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese.

„Un premier serios nu ar accepta niciodată un fost condamnat penal pe post de ministru.

Un premier care nu are niciun cuvânt de spus privind membrii propriului său guvern ne ridică semne de întrebare privind cuvântul pe care îl va avea de spus în fiecare zi a guvernării”, este textul postării de atunci.

Siegfried Mureșan: Acest guvern nu a făcut până acum nicio greșeală semnificativă, dar nu a făcut niciun lucru bun notabil pentru România

Ilie Bolojan, fost premier și lider PNL, l-a avut însă și el pe Marian Neacșu drept vicepremier. În cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, Cotidianul i-a amintit lui Siegfried Mureșan de acest fapt și l-a întrebat dacă Ilie Bolojan a fost un premier serios.

„ Ilie Bolojan a fost evident un premier serios.

E evident că domnul Luca Niculescu, din păcate, se află în situația în care Sorin Grindeanu încearcă să îi dicteze agenda politică așa cum Liviu Dragnea a dictat agenda politică pentru trei guverne PSD, pentru guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă, timp de mai mulți ani de zile.

Acest guvern nu a făcut până acum nicio greșeală semnificativă, dar nu a făcut niciun lucru bun, notabil, pentru România și este evident că atâta timp cât PSD-ul deține controlul asupra actualului guvern, noi trebuie să fim extrem de alerți privind relele pe care acest guvern ar încerca să le facă.

Am văzut cum au încercat să manipuleze opinia publică privind situația economică a țării. Am văzut că și datele oficiale ale Comisiei Europene confirmă că economia României a fost pe drumul cel bun, avem mai multă creștere economică, un deficit mai mic. E important ca ei să nu strice lucrurile bune care s-au obținut în ultimele luni și această stabilizare economică.

Economia este încă fragilă, nu își poate permite șocuri și populism în momentul de față. Vedem cum și cu această așa-numită reformă administrativ-teritorială PSD-ul încearcă să își mute oamenii dintr-un birou în altul, dar de fapt să conserve propria structură de putere.

Am văzut în ultimele luni cum PSD-ul s-a opus oricărei încercări reale de reformă, inclusiv a administrației locale și de aceea vom fi cu ochii pe ei pe această tentativă de reformă a administrației locale, fiindcă ne e clar că obiectivul PSD e să își conserve puterea și nu să eficientizeze cu adevărat statul”, a răspuns Siegfried Mureșan.

„Un om politic cu rele intenții este de nedorit”

Apoi, însă, i-am amintit europarlamentarului și de faptul că Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Bolojan, apropiată de fostul premier, l-a lăudat pe Marian Neacșu într-un interviu pentru Europa FM. L-am întrebat pe Siegfried Mureșan dacă este mai bine ca un ministru să fie competent, dar condamnat, sau incompetent, dar fără să fi avut probleme cu legea.

„Cred că România nu trebuie să aibă miniștri cu condamnare penală, de la niciun partid, independenți sau afiliați politic, unu la mână, și doi la mână, bunele intenții sunt esențiale pentru un om politic.

Un om politic cu rele intenții este de nedorit, indiferent dacă este competent sau incompetent. Relele intenții sunt o veste proastă atât dacă sunt dublate de competență, cât și dacă sunt dublate de incompetență”, a adăugat europarlamentarul.