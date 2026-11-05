„Grindeanu nu înțelegea foarte multe lucruri. Se și plictisea”. Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan, spune cine era „partea profesionistă” a PSD

Dogioiu: „Marian Neacșu înțelege administrație și legislație la superlativ”

Vorbind despre perioada în care participa la ședințele coaliției PSD-PNL-UDMR-USR, Ioana Dogioiu a spus că Marian Neacșu era reprezentantul social-democrat care stăpânea cel mai bine subiectele administrative și legislative discutate.

„Au fost două etape în raport cu PSD, o primă etapă în care la coaliții veneau domnul Grindeanu cu domnul Neacșu și cu miniștrii care aveau legătură cu agenda coaliției din ziua respectivă, între care domnul Neacșu era cel care înțelegea… Domnul Neacșu este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ”, a declarat jurnalista, pentru EuropaFM, în cadrul emisiunii Piața Victoriei, realizată de Sebastian Zachmann.

Ea a recunoscut că aprecierile sale ar putea provoca reacții, dar a insistat că vorbește despre competența lui Neacșu în activitatea guvernamentală.

„Acum știu că mulți or să se supere pe mine, dar e foarte competent, ăsta e adevărul”, a spus Dogioiu.

Întrebată dacă laudă un ministru PSD, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan a precizat că nu face referire la activitatea politică a social-democratului, ci la prestația sa în ședințele coaliției.

„E un adevăr, n-am ce să spun. Eu nu discut despre alte lucruri. E un om de partid, disciplinat, a plecat cu partidul, a făcut moțiune cu domnul Peiu că i s-a cerut, s-a dus să negocieze pentru domnul Veștea. Le-a făcut pe toate, nu e nicio problemă, dar eu vorbesc despre prestația guvernamentală”, a explicat aceasta.

Dogioiu a făcut și o comparație cu Sorin Grindeanu, despre care a spus că, în opinia sa, nu înțelegea foarte multe dintre subiectele discutate.

„Din punctul ăsta de vedere, a fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie, nu. Domnul Neacșu era partea profesionistă. Domnul Grindeanu sentimentul meu era că nu înțelegea foarte multe lucruri care se vorbeau acolo, dar era domnul Neacșu și era de ajuns, se și plictisea uneori. Nu era contondent”, a declarat fosta purtătoare de cuvânt.

După venirea lui Claudiu Manda, Grindeanu ar fi început să țină discursuri ca la televizor

Ioana Dogioiu a descris și schimbările pe care spune că le-a observat în comportamentul lui Sorin Grindeanu la ședințele coaliției. Potrivit acesteia, atitudinea liderului PSD s-a modificat după ce Claudiu Manda, secretarul general al partidului, a început să participe la întâlniri.

Jurnalista susține că Grindeanu a început să țină discursuri la începutul ședințelor, într-un stil asemănător celui folosit în aparițiile televizate.

„După ce au început să agite «steagurile revoluției», la ședințele de coaliție a început să apară domnul Manda, moment din care atitudinea domnului Grindeanu s-a schimbat radical. Ținea speech-uri la începutul ședințelor de coaliție, fix ca la televizor, nu era nicio diferență”, a povestit Dogioiu.

Aceasta a relatat și reacția lui Kelemen Hunor la discursurile liderului PSD: „Vedeam privirea lungă a domnului Kelemen Hunor, nu zicea nimic, dar avea o privire”.

Grindeanu nu ar mai fi fost invitat la discuțiile restrânse cu premierul

O altă schimbare descrisă de Ioana Dogioiu privește negocierile care aveau loc după ședințele oficiale ale coaliției. Ea spune că premierul îi invita uneori în biroul său doar pe președinții partidelor, pentru discuții restrânse, însă aceste întâlniri ar fi dispărut după ce Claudiu Manda a început să participe la ședințe.

Potrivit jurnalistei, secretarul general al PSD intervenea foarte puțin în discuții, dar stătea permanent alături de Grindeanu.

„Domnul Manda era acolo, era mut ca o lebădă, nu l-am auzit scoțând mai mult de 10-15 cuvinte în total, dar îl flanca pe domnul Grindeanu”, a afirmat Dogioiu.

Ea a explicat că schimbarea pe care a observat-o era legată de participarea lui Grindeanu la negocierile informale cu premierul.

„Din ce am observat eu, sper să nu greșesc, uneori, la finalul coalițiilor, premierul îi mai invita în birou doar pe președinți, chestie extrem de restrânsă. După ce a apărut domnul Manda, s-a terminat, nu a mai existat așa ceva. Domnul Grindeanu nu mai făcea niciun pas”, a declarat fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan.

Marian Neacșu a fost condamnat în 2016 la șase luni de închisoare cu suspendare

Marian Neacșu a fost vicepremier și în Guvernul condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR din 5 mai, la mai puțin de un an de la învestire.

În 2016, social-democratul a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fiica la cabinetul său parlamentar.

În prezent, Neacșu ocupă funcția de vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu.

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