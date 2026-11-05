Ioana Dogioiu acuză AUR și pe puciștii PNL că fac treburile murdare ale PSD

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a analizat acțiunile recente ale opoziției și ale contestatarilor din Partidul Național Liberal (PNL). Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Dogioiu afirmă că aceste demersuri deservesc de fapt interesele Partidului Social Democrat (PSD) și ale liderului său.

„De sâmbătă, voinicului îi e greu la șinșile. Tare greu. Și la greu prietenii sar, fiecare cu ce poate. AUR sare cu moțiunea grelei moșteniri, tema preferată a voinicului, pe care n-a mai reușit să o împingă eficient din cauza șinșilei. Se ocupă partenerul AUR indiferent la șinșile”, a scris Ioana Dogioiu.

A doua chestiune invocată este anunțul candidaturii lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, la conducerea PNL. Dogioiu consideră că acest demers are doar scopul de a distrage atenția.

„Sare și «politicianul iubirii» cu o candidatură la un congres liberal care nu e programat, ca să distragă atenția spre o problemă care nu există. Și ce nu există trebuie inventat. Prieteni buni, de nădejde”, a adăugat aceasta.

Candidatura lui Alin Tișe și situația din PNL

Afirmațiile Ioanei Dogioiu au loc în contextul în care Alin Tișe și-a anunțat intenția de a prelua conducerea PNL. Ca fondator al „Platformei Conservatoare”, el a contestat public direcția partidului. Liderul clujean a cerut o conducere independentă, fără asocieri cu USR sau PSD.

În ciuda acestui anunț de candidatură, surse din interiorul PNL indică o lipsă de susținere pentru organizarea imediată a unui congres. Președintele în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, a exclus o schimbare la vârful partidului în perioada imediat următoare. El a transmis un mesaj direct contestatarilor și i-a invitat pe cei care doresc ca PNL să devină „o clonă sau un breloc al PSD” să părăsească formațiunea.

Tensiunile din PNL și candidatura lui Alin Tișe

Atacul Ioanei Dogioiu are loc în contextul în care Alin Tișe și-a anunțat public intenția de a prelua conducerea PNL. Fondator al „Platformei Conservatoare”, Președintele Co0nsiliului Județean Cluj a contestat actuala direcție a partidului, condus în prezent de Ilie Bolojan. El a cerut o rupere totală de influențele altor formațiuni și a reclamat necesitatea unei conduceri care să nu depindă de USR sau PSD.

Acest anunț agită apele în rândul liberalilor, trecuți recent în opoziție. Totuși, surse din interior indică o lipsă de susținere majoră pentru liderul clujean în acest moment, și că „a campus carul înaintea boilor”. Puciștii din PNL ar prefera amânarea unui eventual congres pentru a câștiga timp de organizare.

Mai mult, președintele în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, a exclus o schimbare la vârful partidului. El a transmis săptămâna trecută un mesaj contestatarilor și i-a invitat pe cei care doresc ca PNL să fie „o clonă sau un breloc al PSD” să părăsească formațiunea.