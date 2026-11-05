Verdict în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, din documentarul Recorder. De ce va contesta decizia

CSM a respins miercuri, 4 noiembrie, acțiunea disciplinară formulată împotriva lui Laurențiu Beșu, fostul judecător care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Deși a stabilit că magistratul a încălcat secretul deliberării, CSM a decis să nu îl sancționeze, deoarece între timp a devenit procuror. Beșu contestă însă concluziile instituției și anunță că se va adresa ÎCCJ.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a respins, ca neîntemeiată, acțiunea Inspecției Judiciare împotriva lui Laurențiu Beșu. Magistratul a activat anterior la CAB, iar în prezent este procuror delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Dosarul disciplinar a vizat presupusa încălcare a secretului deliberării, în urma declarațiilor făcute de acesta în documentarul Recorder.

CSM a constatat o abatere disciplinară, dar a decis să nu îl sancționeze

Deși acțiunea disciplinară a fost respinsă, CSM a transmis, într-un comunicat, că fostul judecător a încălcat secretul deliberării prin informațiile prezentate în documentar. Potrivit instituției, Beșu ar fi făcut publice informații din deliberările unui complet de judecată. CSM a apreciat că magistratul a săvârșit abaterea disciplinară cu intenție indirectă.

Instituția a considerat însă că aplicarea unei sancțiuni nu se mai justifică, deoarece Beșu nu mai ocupă funcția de judecător. În prezent, acesta este procuror, astfel că, potrivit CSM, nu ar mai putea săvârși o abatere similară în activitatea viitoare. În documentul publicat după ședința din 4 noiembrie, CSM a consemnat respingerea acțiunii disciplinare ca neîntemeiată.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Laurențiu Beșu contestă concluziile CSM: „O contradicție între considerente și dispozitiv!”

La scurt timp după anunțarea deciziei, Laurențiu Beșu a reacționat pe Facebook. Magistratul susține că explicațiile oferite de CSM sunt în contradicție cu soluția pronunțată.

„Acțiunea disciplinară a fost respinsă. Însă, în comunicatul de presă, se arată că s-a reținut săvârșirea abaterii disciplinare, dar că nu este oportună aplicarea unei sancțiuni, întrucât, la acest moment, am calitatea de procuror. O contradicție între considerente și dispozitiv!”, a scris Laurențiu Beșu.

Fostul judecător respinge acuzația privind divulgarea secretului deliberării. Acesta susține că declarațiile sale din documentarul Recorder nu conțin informații care să încalce obligațiile legale.

„Fapta imputată nu este descrisă, pentru că nu există. În rezoluția Inspecției Judiciare este redat un răspuns pe care l-am dat în interviu, iar acesta nu conține niciun element care să vizeze secretul deliberării. Deși, aparent, soluția este legală, considerentele sunt nelegale și le voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a mai transmis magistratul.

Beșu i-a mulțumit și avocatei Bogdana Orășeanu, care l-a asistat pe parcursul procedurii disciplinare, precum și persoanelor care l-au susținut.