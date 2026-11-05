Alin Mituța demontează discursul lui Alice Weidel. Românii din Germania nu vânează ajutoare sociale, ci acoperă deficitul de muncă

O nouă controversă politică a marcat scena europeană după ce copreședinta partidului de extremă dreapta AfD, Alice Weidel, a lansat pe platforma X acuzații grave la adresa migranților români din Germania. În replică, fostul europarlamentar Alin Mituța a intervenit pentru a demonta discursul anti-imigrație și pentru a arăta că atacurile populiste ignoră contribuția economică reală a comunității românești pe piața muncii din Germania.

Atacul AfD și acuzațiile privind „exploatarea sistemului social”

Subiectul așa-zisei „migrații a sărăciei” a fost reaprins în dezbaterea publică din Germania în urma unei postări a Alicei Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), pe rețeaua X. Politicianul german a susținut că „tot mai mulți migranți din România exploatează sistemul nostru social”, susținând că alocațiile pentru copii, securitatea de bază și îngrijirea medicală generează costuri uriașe.

Pentru a-și susține retorica anti-imigrație, Weidel a oferit ca exemplu localitatea Magdeburg, afirmând că acolo „cheltuielile s-au înzecit, ajungând la 3 milioane de euro pe an” și a concluzionat că doar o schimbare radicală promovată de formațiunea sa poate opri acest fenomen.

Reacția fermă a lui Alin Mituța și demontarea manipulării politice

Alin Mituța a răspuns cu date concrete, pe Facebook, explicând faptul că acuzațiile lansate de lidera extrema drepte germane reprezintă o manipulare politică clasică, menită să speculeze frustrările electoratului local.

Mituța român subliniază că instrumentarea politică a cazurilor izolate riscă să stigmatizeze pe nedrept o întreagă comunitate care este integrată și aduce valoare adăugată reală statului gazdă. În loc să recunoască aportul muncitorilor din estul Europei, politicienii populiști preferă să vehiculeze concepte încărcate negativ pentru a obține capital electoral pe seama drepturilor fundamentale europene, cum este libera circulație a forței de muncă.

Cifrele concrete și contribuția reală a românilor la economia germană

În ciuda narațiunii alarmiste promovate de extrema dreaptă de la Berlin, realitatea statistică oferă o imagine complet diferită. În analiza sa, Alin Mituța reamintește că o majoritate covârșitoare a cetățenilor români stabiliți în Germania este înregistrată oficial pe piața muncii, plătește taxe, impozite și contribuții la sistemele de asigurări sociale germane.

Românii acoperă sectoare economice vitale în care Germania se confruntă cu un deficit cronic de personal — de la construcții, agricultură, transporturi și servicii de îngrijire medicală, până la domenii de înaltă calificare precum ingineria și tehnologia informației. Contribuția fiscală agregată a muncitorilor români depășește de departe valoarea ajutoarelor sociale acordate, ceea ce înseamnă că românii sunt contributori neți la bugetul public german, nicidecum o povară financiară.

În ceea ce privește cazurile de vulnerabilitate sau neregulile din orașe precum Magdeburg, Alin Mituța arată că soluția nu constă în atacuri xenofobe sau restricționarea drepturilor comunitare, ci în aplicarea riguroasă a legislației existente. Cadrul juridic european și național conține deja toate instrumentele necesare pentru combaterea fraudelor și remedierea abuzurilor administrative.

Alin Mituța concluzionează că atacurile de tipul celor lansate de AfD reprezintă o amenințare la adresa coeziunii Uniunii Europene. Protejarea pieței unice și sprijinirea cetățenilor care muncesc cinstit în afara țării rămân priorități esențiale. Răspunsul la provocările de pe piața muncii trebuie să fie cooperarea europeană, respectul reciproc și combaterea fermă a dezinformării din spațiul public.