Fiul lui Tudorel Toader, destituit din funcția de lector la Universitatea din Iași. Ce sprijin primesc studentele care au renunțat la facultate

Decizia Comisiei de Etică

Destituirea a fost hotărâtă de Comisia de Etică a UAIC, potrivit comunicatului universității. Comisia s-a sesizat din oficiu cu aproape un an în urmă, după ce Reporter de Iași a publicat relatările a două studente care îl acuzau pe lector de abuz sexual.

„Comisia de Etică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile”, se precizează în comunicat.

Abaterile reținute de comisie

Potrivit comisiei, cadrul didactic al Facultății de Drept a încălcat normele de etică și deontologie universitară stabilite de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică al UAIC din 23.05.2019. Concret, au fost reținute folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

O recomandare din 2025, fără efect

Încă de pe 24 noiembrie 2025, în perioada în care au apărut primele relatări, Consiliul Facultății de Drept din Iași i-a cerut lui Alexandru Toader, printr-o recomandare votată în unanimitate, „să se abţină, în condiţiile prevăzute de lege, de la efectuarea oricăror activităţi didactice şi de evaluare a studenţilor până la clarificarea situaţiei semnalate în mass-media”. Lectorul a continuat totuși să predea.

Ce relatează studentele

Alexandru Toader ar fi hărțuit sexual două studente, pe care le-ar fi abordat după ce acestea nu trecuseră un examen în prima sesiune. Una dintre ele a povestit că ar fi întreținut relații sexuale cu lectorul în biroul lui din facultate, dar și la notariatul pe care acesta îl deține în centrul Iașiului.

Tânăra a susținut că ar fi fost pusă în situația de a accepta avansurile ca să-și poată continua studiile. Ulterior, ea a renunțat la Facultatea de Drept, iar acum urmează să termine o altă specializare. Cele două studente ar fi afirmat, de asemenea, că în facultate ar putea exista și alte cazuri asemănătoare.

Consiliere gratuită și posibilitatea de a reveni la studii

Universitatea a anunțat că oferă gratuit servicii de sprijin și consiliere psihologică victimelor profesorului Toader. Studentele care și-au întrerupt sau și-au abandonat studiile din cauza hărțuirii și a urmărilor ei se pot întoarce la universitate pentru a le relua, a mai transmis instituția.

Universitatea, mesaj de regret

Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, UAIC și-a exprimat, prin comunicat, compasiunea și solidaritatea față de studentele afectate.

„UAIC regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar.

UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale.

Dincolo de măsurile instituționale și de procedurile prevăzute de regulamente, UAIC dorește să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteți singure și puteți conta pe sprijinul Universității”, se mai arată în comunicatul UAIC.