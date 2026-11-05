Doi inspectori de la Apele Române, arestați pentru mită. Diana Buzoianu acuză PSD că protejează balastierele ilegale din Olt

Doi angajați ai Administrației de Apă Olt au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au primit mită de la reprezentanții unor firme pentru a nu aplica sancțiuni. Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat la vestea arestărilor și a lansat noi acuzații la adresa PSD. Aceasta susține că exploatările ilegale de balast din județul Olt ar fi fost protejate de persoane apropiate partidului și reclamă că inspectorii care au descoperit neregulile au rămas fără mașinile de control.

Buzoianu acuză legături între PSD și balastierele ilegale din Olt

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu a amintit de controalele făcute anterior în județul Olt, unde au fost descoperite exploatări ilegale de agregate minerale.

„Olt. Locul în care am arătat cum o balastieră ilegală întinsă pe 75 de hectare nu a fost verificată niciodată de inspectorii de acolo. O balastieră care a adus prejudicii statului român de milioane de lei”, a scris fosta ministră.

Buzoianu îl acuză pe Adrian Barbu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, că ar avea legături apropiate cu PSD. Potrivit acesteia, Barbu ar fi fost susținut de partid pentru ocuparea mai multor funcții publice în ultimii ani. Fosta ministră susține și că firma tatălui acestuia ar avea contracte din bani publici în valoare de zeci de milioane de lei, în județul Olt.

În opinia sa, aceste legături politice ar explica de ce inspectorii din subordinea lui Barbu nu ar fi descoperit exploatările ilegale. Buzoianu afirmă că balastierele respective ar avea, la rândul lor, legături cu lideri locali ai PSD.

„Sigur nu a fost singurul caz de mită ca să nu se uite inspectorii din Olt. Și sigur nu au fost cei 2 inspectori singurii care făceau tot posibilul să acopere ilegalitățile”, a transmis aceasta.

Fosta ministră și-a exprimat și îndoiala că persoanele responsabile vor ajunge să fie condamnate.

„Peste 2 ani de zile vor exista, oare, condamnări pentru cei care au ascuns balastiere ilegale cu prejudicii de 20 de milioane de lei pentru statul român?”, a întrebat Buzoianu.

Inspectorii care au descoperit balastierele ilegale ar fi rămas fără mașinile de control

Diana Buzoianu a atras atenția și asupra situației inspectorilor de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, care au efectuat controale în județul Olt. Potrivit fostei ministre, aceștia ar fi rămas fără dreptul de a utiliza autoturismele de serviciu, în urma unei decizii luate de directorul Administrației Bazinale Jiu, Daniel Naicu, care este și consilier județean PSD.

„Tot ce știm, la acest moment, e că inspectorii de la Jiu, cei care au descoperit balastierele ilegale din Olt, tocmai au rămas fără mașini de control, din decizia de acum câteva zile a directorului din Jiu, Daniel Naicu – zis și consilier județean PSD”, a scris Buzoianu.

Aceasta susține că măsura îi afectează tocmai pe angajații care au identificat exploatările ilegale și prejudiciile aduse statului. Nu este prima dată când fosta ministră reclamă această situație. Pe 3 noiembrie, Buzoianu acuza conducerea Administrației Bazinale Jiu că i-ar fi împiedicat pe inspectori să își desfășoare activitatea prin retragerea dreptului de utilizare a mașinilor de serviciu. La acel moment, ea a criticat PSD și noua conducere a Ministerului Mediului, după ce Natalia Intotero anunțase continuarea controalelor împotriva balastierelor ilegale.

Daniel Băviță, șeful Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, și Inspectorul Constantin Alin Trușcă au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt cercetați de DNA pentru luare de mită. Potrivit procurorilor, pe 12 august 2026, aceștia ar fi cerut și primit sumele de 10.000 de lei și 6.000 de lei de la reprezentanții a două firme din județul Brașov. Societățile desfășurau activități de exploatare și sortare a agregatelor minerale.

În schimbul banilor, angajații Apelor Române ar fi urmat să nu aplice amenzi pentru neregulile descoperite sau să dispună măsuri mai blânde.