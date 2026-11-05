Plumb topit ilegal la Sibiu ajungea în uși de radiologie. Cât ar fi pierdut statul din evaziunea fiscală

Ce au găsit comisarii de mediu

Comisarii au găsit plumb topit în instalații improvizate și transformat în lingouri, dar și în uși de radiologie, sute de kilograme de aluminiu pentru care nu existau documente de proveniență, precum și activități ilegale de gestionare a deșeurilor. Operațiunea a fost organizată împreună cu structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Percheziții pe proprietăți private

Verificările au fost făcute de cinci echipe de comisari de mediu din București și Sibiu, împreună cu polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu.

Ținta lor au fost proprietăți private unde existau indicii că deșeurile ar fi fost depozitate și prelucrate ilegal, iar intervenția s-a făcut pe baza unor mandate de percheziție.

Confiscări, amenzi și activități oprite

În urma controalelor, GNM a confiscat cinci tone de deșeuri de plumb și 200 de kilograme de aluminiu, a dat amenzi de 255.000 de lei în total și a suspendat activitățile ilegale.

Deșeurile erau colectate, depozitate și prelucrate fără actele de reglementare cerute de lege și fără ca obligațiile de mediu să fie respectate, au constatat comisarii. Cu ajutorul unor instalații artizanale, plumbul era topit și transformat în produse care urmau să fie valorificate.

Pentru alte cantități de metale neferoase, deținătorii nu aveau documente care să arate de unde provin.

Un circuit complet, de la colectare la topire

Potrivit GNM, descoperirile arată cum funcționa întregul lanț al gestionării ilegale a deșeurilor, care pornea de la strângerea materialelor fără acte de proveniență și se încheia cu prelucrarea lor în instalații improvizate, pentru a fi valorificate.

Controlul face parte din seria acțiunilor comune derulate în cadrul operațiunilor Jupiter. Lucrând împreună, Garda de Mediu și structurile MAI pot investiga fapte care trec de nivelul unor simple contravenții de mediu și care pot ajunge în zona penală.

Dosarul de evaziune fiscală

Miercuri, polițiștii au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală, a anunțat IPJ Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023-2025, doi bărbați din Sibiu, de 57 și 47 de ani, au colectat, prelucrat și topit materiale neferoase fără autorizație de mediu, prin două firme pe care le administrează și care au ca obiect de activitate turnarea metalelor neferoase ușoare.

Plăcile, barele, lingourile și rulourile obținute ar fi fost vândute de cei doi, însă banii încasați nu ar fi fost trecuți în contabilitate, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 723.000 de lei, arată IPJ Sibiu.

Ce au ridicat anchetatorii

Polițiștii au indisponibilizat aproximativ 18.000 de kilograme de plumb, evaluate la circa 50.000 de euro, și au luat documente contabile și 5 telefoane mobile, de care au nevoie pentru continuarea cercetărilor.

Comisarii GNM au confiscat, la rândul lor, 4.000 de kilograme de deșeuri de plumb, în valoare de 24.000 de lei. În baza OUG nr. 195/2005 și a OUG nr. 92/2001, aceștia au aplicat 5 amenzi contravenționale, însumând 225.000 de lei, și 2 sancțiuni complementare, prin care s-a suspendat folosirea instalației de topire a plumbului.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Apelul șefului Gărzii de Mediu: legislația trebuie schimbată

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, a atras atenția că oricât de ample ar fi controalele și sancțiunile, ele au nevoie și de o legislație care să le îngreuneze făptuitorilor valorificarea deșeurilor provenite din activități ilegale.

„Un fenomen infracţional complex cum este cel al gestionării ilegale a deşeurilor poate fi combătut doar prin abordarea penală.

Putem observa faptul că acţiunile împotriva infracţiunilor de mediu au reprezentat o prioritate în ultimii ani şi le mulţumesc colegilor din cadrul MAI pentru excelenta colaborare. Am intensificat controalele integrate şi acţiunile mari în această zonă, care implică inclusiv arderi ilegale de deşeuri. Avem cifre în ultimii 3 ani care demonstrează că activitatea de control în domeniu a înregistrat rezultate bune şi foarte bune.

Nu putem însă ignora ceea ce am mai declarat: legislaţia naţională este încă vulnerabilă în ceea ce priveşte monitorizarea tranzacţiilor cu deşeuri provenite de la persoane fizice! De aceea, baza noastră de expertiză din teren este atât de valoroasă. Poate contribui la promovarea de politici publice care să decupleze aceşti făptuitori de la capacitatea de a valorifica uşor rezultatul activităţilor ilegale”, a declarat Andrei Corlan.

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