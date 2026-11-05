„Este o icoană pentru Portugalia”. Jorge Jesus, mesaj pentru Cristiano Ronaldo, după ce nu a reușit să-l convingă să mai rămână la națională

„Este în întregime decizia lui. Am avut deja ocazia să discutăm despre asta înainte de prima sa convocare. L-am rugat să rămână, să rămână cu mine pentru că aveam nevoie de el alături, dar trebuie să-i accept decizia”, a declarat Jorge Jesus.

Ronaldo l-a anunțat pe șeful federației, dar nu și pe Jorge Jesus

Potrivit A Bola, Cristiano Ronaldo l-a informat joi pe Pedro Proença, președintele Federației Portugheze de Fotbal, că își va anunța retragerea din națională. Atacantul nu i-a comunicat însă decizia și lui Jorge Jesus, care urma să prezinte lotul pentru următoarea convocare. Momentul ales pentru anunț a venit, așadar, înainte ca selecționerul să facă publică lista jucătorilor pe care se baza.

Retragerea pune capăt unui capitol important din cariera lui Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, care a devenit una dintre cele mai importante figuri din istoria naționalei Portugaliei.

Relația dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus s-a deteriorat în septembrie

Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus au fost apropiați în perioada în care au lucrat împreună la Al-Nassr, în Arabia Saudită, însă relația lor s-a deteriorat la sfârșitul lunii septembrie. Ronaldo l-a acuzat pe antrenor de două trădări, într-o declarație dură, după ce a părăsit cantonamentul echipei naționale în timpul Ligii Națiunilor.

Jorge Jesus: „Este o icoană pentru Portugalia”

Jesus a subliniat că Ronaldo a oferit foarte mult echipei naționale de-a lungul anilor și că influența sa depășește rezultatele obținute pe teren. Antrenorul l-a descris drept un model pentru tinerii portughezi și o figură care va rămâne asociată cu istoria fotbalului din țară.

„Este o referință globală, o icoană pentru Portugalia, o icoană pentru echipa națională. Este un jucător care, de-a lungul anilor, a dat atât de mult echipei naționale. Este un simbol pentru tineretul portughez”, a declarat Jorge Jesus pentru Canal 11.

„Va rămâne întotdeauna un reper pentru echipa noastră națională, pentru poporul nostru și pentru istoria noastră. Va rămâne pentru totdeauna în inimile poporului portughez”, a mai spus acesta.

Amintim că, joi, Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Portugaliei după 23 de ani de carieră extraordinară, 234 de selecții și 146 de goluri marcate.

Mesajul integral al lui Cristiano Ronaldo: „De-a lungul întregii mele cariere la echipa națională, mi-am depășit mereu limitele”

Redăm mai jos discursul complet al legendarului atacant portughez:

„A sosit ziua în care trebuie să predau înapoi tricoul cu numărul 7 al echipei noastre naționale. Nu am simțit niciodată că mi-a aparținut doar mie. Însă, timp de 23 de ani, am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l purta cu mine pe stadioane din întreaga lume.

Astăzi, a sosit momentul să îl transmit mai departe, viitorului. Nu a fost o decizie ușoară. Pentru că unele decizii nu se iau doar cu mintea. Ele se iau și cu inima.

O călătorie care a început în august 2003 și care mi-a schimbat viața pentru totdeauna s-a încheiat. Când privesc înapoi la tot ce am trăit alături de echipa națională, nu văd doar meciurile, golurile, recordurile sau trofeele.

Văd oameni. Îi văd pe portughezii din străinătate care, timp de 90 de minute, s-au simțit puțin mai aproape de casă. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am întâlnit niciodată, dar care au devenit parte din viața mea. Pentru că, la finalul zilei, fotbalul este mult mai mult decât un joc. Fotbalul este despre oameni.

De-a lungul întregii mele cariere la echipa națională, mi-am depășit mereu limitele. Am vrut să înving, am vrut să fiu mai bun, am vrut să fac istorie. Am cerut întotdeauna cel mai mult de la mine. Am vrut mereu mai mult. Am crezut întotdeauna că putem merge mai departe. Și am dat tot ce am avut mai bun pentru acest tricou.

Au fost după-amiezi și nopți perfecte. Au fost victorii pe care nu le voi uita niciodată. Au fost înfrângeri pe care încă le doare să mi le amintesc.

Am făcut greșeli. Am suferit. Au fost și momente în care nu le-am putut oferi portughezilor ceea ce își doreau atât de mult. Dar nu am renunțat niciodată. Și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să fiu mândru că reprezint Portugalia.

De-a lungul anilor, am învățat câteva lucruri foarte simple: Golurile se șterg. Trofeele ajung în muzee. Recordurile sunt, în cele din urmă, doborâte. Dar există ceva ce timpul nu va putea șterge niciodată: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor. Dacă te-am făcut vreodată fericit, dacă vreunul dintre golurile mele te-a făcut vreodată să îmbrățișezi pe cineva, să uiți o grijă sau să te simți mândru de țara ta, atunci totul a meritat. Pentru că a fi portughez înseamnă și asta. Suferim împreună. Ne ridicăm împreună. Credem din nou.

Portugalia va avea întotdeauna nevoie de tineri care îndrăznesc să viseze. Jucători care nu renunță niciodată. Noi generații care cred că este posibil să ajungă acolo unde nimeni nu a mai ajuns vreodată. Pentru că o țară care continuă să creeze noi eroi este o țară care nu încetează niciodată să creadă în ea însăși.

Colegilor mei de echipă, vreau să le spun ceva special. Vă mulțumesc pentru fiecare alergare. Pentru fiecare îmbrățișare. Pentru fiecare dispută. Pentru fiecare moment de tăcere înainte de a intra pe teren. Pentru fiecare victorie pe care am sărbătorit-o împreună. Și pentru fiecare înfrângere care ne-a făcut mai puternici. Am avut privilegiul de a fi căpitanul vostru, dar niciun căpitan nu merge singur. Iar voi veți fi mereu parte din povestea mea.

Tuturor antrenorilor, directorilor, medicilor, kinetoterapeuților, echipamentierilor, membrilor staffului și atâtor alții care au lucrat alături de mine de-a lungul acestor ani: Vă mulțumesc. Mulți dintre voi nu ați apărut niciodată în fotografii. Dar fără voi, niciuna dintre acele fotografii nu ar fi fost posibilă.

Familiei mele: Vă mulțumesc că ați împărtășit acest vis cu mine. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles absențele, sacrificiile și momentele în care echipa națională a trebuit să ocupe un spațiu în viața mea care vă aparținea și vouă. Dacă am ajuns atât de departe, a fost pentru că am mers mereu de mână.

Și oamenilor din Portugalia. Fiecărui portughez, oriunde te-ai afla în lume, mai este un ultim lucru pe care vreau să ți-l spun. Există o imagine pe care o voi purta cu mine pentru totdeauna. Momentul în care începe imnul nostru național. Privesc în jur. Îmi văd colegii. Văd tribunele. Văd copii, mame, tați și bunici. Văd portughezi care au călătorit atât de departe doar pentru a fi acolo. Și pentru acele câteva minute, toate diferențele noastre dispar. Nu există cluburi. Nu există culori. Nu există clase sociale. Nu există profesii. Nu există opinii. Există o singură pasiune: Portugalia. Acesta este sentimentul pe care îl voi purta cu mine pentru tot restul vieții.

Astăzi, călătoria mea pe teren alături de echipa națională se încheie. Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs și știind că am dat tot ce am avut pentru Portugalia. Dar nu voi înceta niciodată să fiu unul dintre voi. Voi continua să sufăr, să încurajez și să sărbătoresc fiecare victorie portugheză cu un Siuuu!

Mi-am petrecut viața muncind pentru a fi cel mai bun jucător din lume. Astăzi, îmi dau seama că cea mai mare victorie a mea a fost obținerea onoarei de a reprezenta cea mai bună țară din lume. Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început pe când eram doar un băiețel din Madeira, alergând după o minge de fotbal. Tricoul cu numărul 7 va rămâne. Mândria de a-l fi purtat va fi a mea pentru totdeauna. Portugalia va fi mereu o parte din mine. Rămas bun, până ne vom revedea, Cristiano Ronaldo.”