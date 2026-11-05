La vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo și-a anunțat oficial retragerea din echipa națională a Portugaliei, punând capăt unei aventuri glorioase care a durat 23 de ani, timp în care a stabilit recorduri absolute de selecții și goluri marcate la nivel internațional.

O decizie luată cu inima și un rămas-bun încărcat de emoție

Joi, superstarul portughez a publicat un mesaj amplu și emoționant pe Instagram, confirmând că nu va mai îmbrăca tricoul cu numărul 7 al Selecției Lusitane. Decizia vine după ce superstarul a intrat în conflict deschis cu selecționerul Jorge Jesus, conflict în urma căruia s-a ales cu o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro, după ce a părăsit cantonamentul echipei în septembrie, fiind rezervă neutilizată în meciul cu Țara Galilor – partidă ce a rămas, astfel, ultima sa apariție (a 234-a) sub culorile țării sale.

Federația Portugheză de Fotbal a reacționat imediat printr-un comunicat oficial, exprimându-și „cea mai profundă și durabilă recunoștință față de căpitanul său etern” și anunțând că pregătește un tribut pe măsura carierei sale fantastice.

În discursul său de adio, Cristiano Ronaldo a explicat motivele din spatele acestei alegeri complexe și a rememorat momentele care i-au marcat cariera la prima reprezentativă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mesajul integral al lui Cristiano Ronaldo: „Tricoul cu numărul 7 nu mi-a aparținut niciodată doar mie”

Redăm mai jos discursul complet al legendarului atacant portughez:

„A sosit ziua în care trebuie să predau înapoi tricoul cu numărul 7 al echipei noastre naționale. Nu am simțit niciodată că mi-a aparținut doar mie. Însă, timp de 23 de ani, am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l purta cu mine pe stadioane din întreaga lume.

Astăzi, a sosit momentul să îl transmit mai departe, viitorului. Nu a fost o decizie ușoară. Pentru că unele decizii nu se iau doar cu mintea. Ele se iau și cu inima.

O călătorie care a început în august 2003 și care mi-a schimbat viața pentru totdeauna s-a încheiat. Când privesc înapoi la tot ce am trăit alături de echipa națională, nu văd doar meciurile, golurile, recordurile sau trofeele.

Văd oameni. Îi văd pe portughezii din străinătate care, timp de 90 de minute, s-au simțit puțin mai aproape de casă. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am întâlnit niciodată, dar care au devenit parte din viața mea. Pentru că, la finalul zilei, fotbalul este mult mai mult decât un joc. Fotbalul este despre oameni.

De-a lungul întregii mele cariere la echipa națională, mi-am depășit mereu limitele. Am vrut să înving, am vrut să fiu mai bun, am vrut să fac istorie. Am cerut întotdeauna cel mai mult de la mine. Am vrut mereu mai mult. Am crezut întotdeauna că putem merge mai departe. Și am dat tot ce am avut mai bun pentru acest tricou.

Au fost după-amiezi și nopți perfecte. Au fost victorii pe care nu le voi uita niciodată. Au fost înfrângeri pe care încă le doare să mi le amintesc.

Am făcut greșeli. Am suferit. Au fost și momente în care nu le-am putut oferi portughezilor ceea ce își doreau atât de mult. Dar nu am renunțat niciodată. Și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să fiu mândru că reprezint Portugalia.

De-a lungul anilor, am învățat câteva lucruri foarte simple: Golurile se șterg. Trofeele ajung în muzee. Recordurile sunt, în cele din urmă, doborâte. Dar există ceva ce timpul nu va putea șterge niciodată: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor. Dacă te-am făcut vreodată fericit, dacă vreunul dintre golurile mele te-a făcut vreodată să îmbrățișezi pe cineva, să uiți o grijă sau să te simți mândru de țara ta, atunci totul a meritat. Pentru că a fi portughez înseamnă și asta. Suferim împreună. Ne ridicăm împreună. Credem din nou.

Portugalia va avea întotdeauna nevoie de tineri care îndrăznesc să viseze. Jucători care nu renunță niciodată. Noi generații care cred că este posibil să ajungă acolo unde nimeni nu a mai ajuns vreodată. Pentru că o țară care continuă să creeze noi eroi este o țară care nu încetează niciodată să creadă în ea însăși.

Colegilor mei de echipă, vreau să le spun ceva special. Vă mulțumesc pentru fiecare alergare. Pentru fiecare îmbrățișare. Pentru fiecare dispută. Pentru fiecare moment de tăcere înainte de a intra pe teren. Pentru fiecare victorie pe care am sărbătorit-o împreună. Și pentru fiecare înfrângere care ne-a făcut mai puternici. Am avut privilegiul de a fi căpitanul vostru, dar niciun căpitan nu merge singur. Iar voi veți fi mereu parte din povestea mea.

Tuturor antrenorilor, directorilor, medicilor, kinetoterapeuților, echipamentierilor, membrilor staffului și atâtor alții care au lucrat alături de mine de-a lungul acestor ani: Vă mulțumesc. Mulți dintre voi nu ați apărut niciodată în fotografii. Dar fără voi, niciuna dintre acele fotografii nu ar fi fost posibilă.

Familiei mele: Vă mulțumesc că ați împărtășit acest vis cu mine. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles absențele, sacrificiile și momentele în care echipa națională a trebuit să ocupe un spațiu în viața mea care vă aparținea și vouă. Dacă am ajuns atât de departe, a fost pentru că am mers mereu de mână.

Și oamenilor din Portugalia. Fiecărui portughez, oriunde te-ai afla în lume, mai este un ultim lucru pe care vreau să ți-l spun. Există o imagine pe care o voi purta cu mine pentru totdeauna. Momentul în care începe imnul nostru național. Privesc în jur. Îmi văd colegii. Văd tribunele. Văd copii, mame, tați și bunici. Văd portughezi care au călătorit atât de departe doar pentru a fi acolo. Și pentru acele câteva minute, toate diferențele noastre dispar. Nu există cluburi. Nu există culori. Nu există clase sociale. Nu există profesii. Nu există opinii. Există o singură pasiune: Portugalia. Acesta este sentimentul pe care îl voi purta cu mine pentru tot restul vieții.

Astăzi, călătoria mea pe teren alături de echipa națională se încheie. Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs și știind că am dat tot ce am avut pentru Portugalia. Dar nu voi înceta niciodată să fiu unul dintre voi. Voi continua să sufăr, să încurajez și să sărbătoresc fiecare victorie portugheză cu un Siuuu!

Mi-am petrecut viața muncind pentru a fi cel mai bun jucător din lume. Astăzi, îmi dau seama că cea mai mare victorie a mea a fost obținerea onoarei de a reprezenta cea mai bună țară din lume. Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început pe când eram doar un băiețel din Madeira, alergând după o minge de fotbal. Tricoul cu numărul 7 va rămâne. Mândria de a-l fi purtat va fi a mea pentru totdeauna. Portugalia va fi mereu o parte din mine. Rămas bun, până ne vom revedea, Cristiano Ronaldo.”

Cifrele unei cariere monumentale și moștenirea lăsată fotbalului

Niciun alt fotbalist din istoria fotbalului masculin nu se poate lăuda cu cifrele impresionante ale lui Cristiano Ronaldo: 234 de selecții și 146 de goluri marcate pentru echipa națională. Câștigător a cinci Baloane de Aur, el și-a făcut debutul internațional în august 2003 și a condus Portugalia spre prima sa mare performanță istorică – titlul european la Euro 2016 –, urmat de două trofee UEFA Nations League (în 2019 și 2025).

Longevitatea sa este uluitoare: 94 dintre cele 146 de goluri internaționale au fost înscrise după ce atacantul a împlinit vârsta de 30 de ani. El a reprezentat Portugalia la 12 turnee finale majore, inclusiv la șase ediții de Campionat Mondial (un record absolut), marcând la ediția din vara anului 2026 înainte ca naționala sa să părăsească competiția în faza optimilor de finală.

Totodată, portughezul mai are doar 15 goluri până să atingă borna celor 1.000 marcate în cariera de fotbalist profesionist. Chiar și așa, cele 985 de goluri marcate până în prezent reprezintă un record care cu greu va putea fi egalat.

Deși relația dintre Ronaldo și noul selecționer Jorge Jesus a cunoscut momente de tensiune pe final de drum, impactul său asupra fotbalului portughez rămâne intangibil. El a redefinit ambiția unei întregi națiuni și a demonstrat că Portugalia poate ținti cele mai înalte culmi din fotbalul mondial. Retragerea sa vine la doar două luni după ce rivalul său istoric, Lionel Messi, și-a anunțat la rândul său încheierea carierei internaționale.