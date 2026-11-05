Guvernul Niculescu, primit cu optimism, dar privit cu neîncredere. Patru din zece români nu cred că va rezista până în 2028

Peste jumătate dintre români consideră că instalarea Guvernului Niculescu este un lucru bun, deoarece pune capăt crizei economice. Cu toate acestea, patru din zece români nu cred că actualul Executiv va rezista până la alegerile din 2028.

Peste jumătate dintre români consideră că Guvernul Niculescu pune capăt crizei politice

Potrivit sondajului, 54,1% dintre respondenți sunt de acord că instalarea Guvernului Niculescu reprezintă un lucru bun.

Susținerea pentru noul Executiv este mai ridicată în rândul alegătorilor PSD și PNL. Astfel, 74% dintre votanții social-democrați și 72% dintre cei liberali consideră că instalarea Guvernului pune capăt crizei politice. O opinie similară au 72% dintre persoanele de peste 60 de ani și 64% dintre locuitorii Capitalei. De asemenea, angajații din sectorul public sunt mai favorabili instalării noului Guvern decât cei din mediul privat. La polul opus se află alegătorii AUR. Aproape jumătate dintre aceștia, respectiv 48%, nu consideră că instalarea Guvernului Niculescu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice.

Diferențe apar și între generații. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani se arată mai sceptice decât cele de peste 60 de ani. În rândul românilor între 30 și 44 de ani, 42% nu sunt de acord că instalarea noului Guvern este un lucru bun pentru depășirea crizei politice.

Patru din zece români nu cred că Guvernul va rezista până în 2028

Deși majoritatea respondenților salută instalarea noului Executiv, încrederea în stabilitatea acestuia pe termen lung este mai redusă. 46,8% dintre români cred că Guvernul condus de Luca Niculescu va rămâne în funcție până la alegerile din 2028. În schimb, 40,1% sunt de părere că Executivul nu va rezista până atunci.

Cei mai optimiști în privința duratei mandatului sunt votanții PSD, dintre care 65% cred că Guvernul va rămâne în funcție până în 2028. În rândul alegătorilor PNL, procentul este de 50%. În schimb, 53% dintre votanții USR și tot 53% dintre cei ai AUR nu cred că actualul Executiv își va duce mandatul până la următoarele alegeri.

Scepticismul este mai ridicat și în rândul persoanelor între 18 și 44 de ani. 53% dintre respondenții cu vârste între 30 și 44 de ani consideră că Guvernul nu va rezista până în 2028. La polul opus, 60% dintre persoanele de peste 60 de ani se așteaptă ca Executivul să rămână în funcție până la alegeri.

Un contrast apare și în cazul bucureștenilor. Deși 64% consideră că instalarea Guvernului Niculescu este un lucru bun pentru încheierea crizei politice, doar 41% cred că acesta va rezista până în 2028. Aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei, respectiv 48%, sunt de părere că Executivul nu își va duce mandatul până atunci.

Date despre sondaj

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin interviuri telefonice și chestionare online.

Cercetarea a inclus 1.197 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.