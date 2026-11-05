Luca Niculescu: Încrederea nu este un cec în alb/ Cerința premierului pentru ministrul Energiei VIDEO

Premierul Luca Niculescu a declarat joi, 5 noiembrie, la începutul ședinței de Guvern, că încrederea românilor în noul Executiv trebuie câștigată prin rezultate concrete. Șeful Guvernului a anunțat și că i-a cerut ministrului Energiei să pregătească un raport care să stea la baza unui pachet de măsuri pentru sectorul energetic.

Premierul a făcut referire la un sondaj INSCOP publicat joi, potrivit căruia 54.1% dintre cei intervievați sunt de acord cu afirmația că instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este un lucru bun deoarece pune capăt crizei politice, în timp ce 31.1% își exprimă dezacordul față de această afirmație. Procentul de non-răspunsuri este de 14.8%.

„Pentru noi aceste cifre nu trebuie să fie un motiv de satisfacţie, ci un motiv de responsabilitate suplimentară, pentru că oamenii aşteaptă rezultate, aşteaptă seriozitate, aşteaptă stabilitate, deci trebuie să fim foarte atenţi la modul în care lucrăm, la deciziile pe care le luăm şi, evident, la modul în care le explicăm, pentru că încrederea nu este un cec în alb, este ceva care se câştigă în fiecare zi”, a declarat Luca Niculescu.

Ce i-a cerut premierul ministrului Energiei

Șeful Executivului a vorbit și despre importanța sectorului energetic pentru economie, motiv pentru care i-a cerut un raport ministrului Enegriei, Dumitru Chisăliță (independent).

„Energia, după cum ştiţi, este una dintre temele principale de interes pentru investitori, este importantă pentru nivelul nostru de competitivitate şi atractivitate economică, este foarte, foarte importantă pentru români. Ca urmare, i-am cerut domnului ministru al energiei să pregătească un raport pe baza căruia, împreună cu reprezentanţii celorlalte ministere implicate, să venim cu un pachet de măsuri prin care să punem mai bine în valoare mixul nostru energetic”, a afirmat premierul.

Prima ședință de Guvern pentru Ciprian Ene, noul șef al SGG susținut de PSD

La începutul ședinței, Luca Niculescu l-a salutat și pe noul secretar general al Guvernului, Ciprian Ene, aflat la prima sa ședință în această funcție.

„Este prima dumneavoastră participare la o şedinţă de Guvern. Vă mulţumesc şi vă doresc mult, mult succes în activitatea dumneavoastră şi bine aţi venit în această echipă guvernamentală!”, i-a transmis premierul.

Ciprian Ene este fost magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță condusă de Lia Savonea. Acesta a fost susținut de PSD pentru funcția de secretar general al Guvernului.