Tentativă de răpire cercetată de poliție la Caracal, pe strada unde a locuit Gheorghe Dincă. O dubă cu trei bărbați ar fi urmărit un copil de 11 ani

Apelul la 112 de pe strada Craiovei

În imaginile apărute în spațiul public, duba ar fi surprinsă în timp ce îl urmărea pe băiat, iar Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis un punct de vedere oficial, arată sursa citată.

Potrivit IPJ Olt, polițiștii din Caracal au primit pe 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, un apel la 112 prin care erau anunțați că un minor de 11 ani ar fi fost abordat, pe strada Craiovei, de persoanele aflate într-un autoturism.

Acestea i-ar fi propus copilului să-l ducă în municipiul Craiova.

Mașina și ocupanții, identificați

În urma sesizării, polițiștii au făcut verificări ca să lămurească ce s-a întâmplat și au găsit atât autoturismul, cât și persoanele care se aflau în el.

Pe baza acestor activități și a imaginilor video primite, a fost deschis un dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, arată IPJ Olt. Ancheta continuă sub coordonarea parchetului competent, care urmează să stabilească toate împrejurările incidentului și să dispună măsurile legale.

Inspectoratul a mai precizat că „polițiștii tratează cu maximă seriozitate orice sesizare care vizează siguranța minorilor, iar verificările sunt efectuate cu respectarea tuturor dispozițiilor legale”.

Viceprimarul a contactat familia copilului

Primăria Caracal a reacționat repede după informațiile apărute în spațiul public, arată sursa citată. Laurențiu Pătran, viceprimarul cu atribuții de primar, a verificat imediat situația și a luat legătura cu familia băiatului.

„În urmă cu 3 zile, în municipiul nostru, a avut loc un incident în care siguranța unui copil pare că a fost pusă în pericol. Am aflat despre această situație din mediul online și am luat imediat legătura cu familia copilului pentru a afla mai multe detalii și pentru a mă asigura că acesta este în afara oricărui pericol”, a declarat Laurențiu Pătran.