Luca Niculescu, întrevedere la Palatul Victoria cu Subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby. Ce au discutat cei doi

Prim-ministrul Luca Niculescu l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, aflat într-o vizită oficială în România. Agenda întâlnirii a inclus modalități concrete de consolidare a Parteneriatului Strategic româno-american, cu accent pe cooperarea militară și pe situația tensionată din regiunea Mării Negre.

Premierul a subliniat că Statele Unite reprezintă un aliat esențial pentru securitatea națională și regională, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

„I-am subliniat Subsecretarului american că Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale, și i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin. La rândul ei, România este un aliat și un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza”, a transmis șeful Guvernului într-o postare pe Facebook.

Alocări bugetare pentru apărare și investiții în industria militară

Luca Niculescu i-a prezentat oficialului de la Washington eforturile Guvernului de a menține un buget solid pentru apărare, chiar și în contextul unor constrângeri financiare. Acesta a definit securitatea cetățenilor drept o prioritate. De asemenea, el a reafirmat angajamentul României de a respecta deciziile luate la Summitul NATO de la Haga. Eforturile Executivului de la București sunt direcționate către modernizarea capabilităților militare și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare.

Discuțiile au vizat și extinderea parteneriatului în sectorul industrial.

„Am exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare a țării noastre”, a punctat prim-ministrul.

Situația din Marea Neagră și prezența SUA pe Flancul Estic

O parte importantă a întrevederii a fost dedicată analizei climatului de securitate din zona Mării Negre. Cei doi oficiali au discutat despre incidentele recente, inclusiv incursiunile dronelor și atacurile asupra navelor comerciale, care pun în pericol libertatea de navigație.

În acest context, premierul român a cerut o consolidare a forțelor americane în regiune, și a argumentat rolul strategic pe care îl joacă zona Mării Negre pentru securitatea întregului spațiu euroatlantic.

„I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic. L-am asigurat că România rămâne profund atașată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA și întăririi relației transatlantice”, a concluzionat Luca Niculescu.

Context: România vrea să preia din costurile pentru trupele SUA și extinde baza Kogălniceanu

Întrevederea are loc pe fondul reevaluării prezenței militare americane în Europa. Procesul este coordonat direct de Elbridge Colby la nivelul Pentagonului. Oficialul american va înainta un raport secretarului Apărării, Pete Hegseth, până la 6 noiembrie. Președintele Donald Trump va lua decizia finală privind efectivele din Europa la începutul lunii decembrie.

Nicușor Dan a propus acoperirea unor costuri adiționale pentru militarii SUA aflați pe teritoriul național, cum ar fi cheltuielile cu combustibilul, pentru a asigura menținerea trupelor. Această finanțare a fost discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar Guvernul are fondurile alocate.

În prezent, SUA au aproximativ 1.000 de soldați staționați în România. În paralel cu oferta financiară, autoritățile de la București pregătesc extinderea bazei militare Mihail Kogălniceanu. Proiectul prevede investiții de 4 miliarde de euro până în 2040 și va crește capacitatea de găzduire la 10.000 de militari. De asemenea, România are ca țintă majorarea bugetului apărării la 5% din Produsul Intern Brut.