Reforma lui Bolojan, în cifre. Câți bugetari au plecat din sistem

Reforma administrației începută de Ilie Bolojan se vede în cifre.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Reforma lui Bolojan, în cifre. Câți bugetari au plecat din sistem

Premierul Ilie Bolojan/ Sursa: gov.ro

Reforma administrației începută de Ilie Bolojan se vede în cifre.

Numărul posturilor ocupate în instituțiile publice din România a scăzut cu aproximativ 64.000 între iunie 2025 și septembrie 2026. Senatoarea PNL Gabriela Horga susține că reducerea este rezultatul reformelor începute de Ilie Bolojan. În același timp, statul a cheltuit cu 4,5 miliarde de lei mai puțin pentru salarii în primele nouă luni ale anului 2026.

Peste 64.000 de posturi ocupate mai puțin la stat

În iunie 2025, când Ilie Bolojan a preluat conducerea Guvernului, în sectorul public erau ocupate 1.305.595 de posturi. În septembrie 2026, numărul acestora ajunsese la 1.241.589, potrivit unei analize publicate de Libertatea, pe baza datelor Ministerului Finanțelor. Diferența este de 64.006 posturi. Dintre acestea, 48.481 provin din administrația centrală, iar 15.525 din administrația locală.

Cea mai mare reducere a fost înregistrată la Ministerul Educației, unde numărul posturilor ocupate a scăzut cu 33.237.

„64.000 de bugetari mai puțin în 15 luni. Un rezultat concret al reformelor începute de Ilie Bolojan”, a scris Gabriela Horga pe Facebook.

Economii de 4,5 miliarde de lei la cheltuielile de personal

Potrivit execuției bugetare, cheltuielile de personal ale statului au ajuns la 122,14 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026. Suma este cu 4,54 miliarde de lei mai mică față de aceeași perioadă din 2025.

Ministerul Finanțelor explică această reducere inclusiv prin diminuarea unor sporuri și limitarea cheltuielilor salariale.

Senatoarea liberală susține că economiile ar fi putut fi mai mari dacă PSD nu s-ar fi opus reformei administrației.

„Reducerea putea fi și mai mare dacă PSD nu ar fi blocat reformele în administrație și nu ar fi răsturnat guvernul prin moțiune de cenzură. „Grea” rău moștenirea primită de guvernul PSD, nu?”, a conchis Horga.

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