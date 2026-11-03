Cine ia azi PNL-ul pune mâna pe putere în 2028 și 2030!

Ce se întâmplă azi în PNL are ecou în 2028 și în 2030! Pentru unii poate fi capăt de linie, pentru alții începutul sfârșitului, pentru cei mai inspirați startul unei perioade de putere politică. Deși e devreme, atât la parlamentarele viitoare cât și la prezidențialele de peste patru ani, PNL ar putea fi adevăratul “kingmaker”. De asta, nu doar actuala conducere sau tabăra disidentă, dar nici președintele Nicușor Dan nu e indiferent la ce se petrece acum în partidul Brătienilor.

“Lucrurile sunt în așteptare. Așteptarea dinaintea furtunii. Dacă Ilie Bolojan nu va fi înlăturat în următoarele luni, e greu mai apoi să îi iei partidul”, a fost comentariul pe care l-am primit de la unul din liderii PNL care se află astăzi între tabere.

Argumentul său se poate dovedi foarte corect. În mod natural, în aceste momente, supărarea românilor de rând se îndreaptă către fostul premier și fosta guvernare. În schimb, într-un exercițiu în care nu ai nevoie de prea multă imaginație, peste vreo alte șase luni, cu o iarnă cu facturi ridicate, furia electoratului se va reorienta spre PSD, timp suficient ca Ilie Bolojan să își blindeze poziția în partid și să crească iar în Opoziție.

De aici și pregătirea tot mai intensă a disidenților de a-l răsturna pe fostul primar de Oradea în tot acest interval. La fel și campania în teritoriu pe care președintele PNL o desfășoară în acele filiale care ar putea face joc de gleznă, adică să își schimbe opțiunea în funcție de moment. Ca exemplu: Călărași, Teleorman și cel mai sugestiv, Timiș. Organizația despre care am mai scris și care, în trend cu evenimentele, e cu blănița PSD la vedere. Adică în alianță cu social-democrații lui Alfred Simonis.

Competiția Cluj-Bihor din PNL

Tabăra disidentă nu l-a aruncat întâmplător în luptă pe Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Cumva, lui Ilie Bolojan i se opune un profil politic aproximativ asemănător. Fost prefect în aceeași perioadă cu actualul președinte PNL, fost senator și președinte de Consiliu Județean, ajuns la al patrulea mandat sunt datele politice ale lui Alin Tișe. Tot un edil, tot un administrator ales direct de electorat. Aș merge chiar pe varianta capacitării unei competiții Cluj – Bihor, o rivalitate dealtfel reală între cele două administrații. Ca o paranteză, deși astăzi pozează în aceeași echipă, primarul Clujului Emil Boc a fost tot timpul presat de comparația cu Ilie Bolojan când ultimul era primar la Oradea.

Astfel, un PNL sub autoritatea lui Ilie Bolojan duce partidul spre alianța cu USR sub egida unui pol reformator de dreapta. Cu actualul președinte liberal profilat prezidențiabil cert pentru 2030. Un PNL câștigat de tabăra disidentă virează partidul într-un pol conservator din care, pe surse, ar mai putea face parte PMP, Acțiunea Conservatoare desprinsă din AUR care se combină în aceste zile cu umaniștii lui Dan Voiculescu. Un pol menit să devină platformă prezidențială pentru Nicușor Dan.

Într-un scenariu sau altul, PNL este capul de pod pentru alianța care va susține unul dintre favoriții la prezidențiale dar și partidul cheie pentru o viitoare guvernare. Decizia se joacă azi în interior.