O româncă a crescut și a concurat alături de Kimi Antonelli. Tânăra de 18 ani visează să devină prima femeie din Formula 1

Zoe Florescu Potolea, considerată copilul-minune al României în sporturile cu motor, a crescut în preajma lui Kimi Antonelli, italianul care a devenit cel mai tânăr campion mondial din Formula 1.

Sportiva de 18 ani a mărturisit că rezultatele lui Antonelli o inspiră și o ajută mult în visul ei de a deveni prima femeie din istoria „Marelui Circ”.

Titlul câștigat în Mexic

Pilotul Mercedes și-a asigurat trofeul duminică, în Marele Premiu al Mexicului, unde a terminat pe locul al treilea, într-o cursă câștigată de olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Lui Antonelli îi mai trebuiau doar două puncte pentru a se încorona, iar pe Autodromo Hermanos Rodriguez a reușit acest lucru la vârsta de 20 de ani și 68 de zile, după ce a trecut linia de sosire în urma a doi foști campioni mondiali, Verstappen și britanicul Lewis Hamilton (Ferrari).

Drumuri care s-au intersectat

Cu câțiva ani în urmă, parcursul celui care rescrie acum istoria Formulei 1 s-a întâlnit cu cel al româncei, care impresionează în actualul sezon de Formula 4.

Debutantă în primăvară în F1 Academy, Florescu Potolea a explicat cât de mult contează pentru tineri un reper precum Antonelli, cu care s-a și întrecut pe circuit în trecut.

„Am crescut împreună, am şi concurat chiar cu Kimi. Şi el a trecut prin aceleaşi etape prin care am trecut eu şi prin care o să trec.

Faptul că el a ajuns acum atât de sus îţi dă speranţe că eşti pe drumul cel bun. Ca pilot, îţi dă încredere să vezi pe cineva care a ajuns acolo doar prin muncă”, a declarat Florescu Potolea pentru Locker Room.

Verstappen, pilotul pe care îl admiră

Noul campion mondial nu este însă favoritul ei în Formula 1, chiar dacă îl cunoaște bine. Românca a fost fascinată de Max Verstappen și de personalitatea lui din momentul în care olandezul a ajuns în competiție.

„Îl admir pe Max Verstappen. E competitiv, e puţin arogant, dar îţi trebuie această aroganţă în sportul ăsta, pentru că, aşa cum am mai zis, toată lumea profită de tine pe circuit. Aşa trebuie să fii ca un pilot. Nu e acolo pentru media, e acolo pentru sport, pentru a face performanţă”, a mai spus Zoe.

O tradiție care lipsește în România

Pentru Florescu Potolea, tradiția cântărește foarte mult. În Anglia există mii de circuite, iar Lando Norris are propria tribună la Silverstone, pe când în Olanda fiecare localnic e fan Max Verstappen, astfel că oamenii au un reper și cineva în care să creadă, a arătat sportiva.

În România, situația e mai dificilă, a admis ea.„Încerc eu să fiu pentru tineri un ‹Max Verstappen mai mic›. Sper să ne dezvoltăm încet-încet”, a spus Florescu Potolea.

Sprijinul echipei lui George Russell

Din anul trecut, cariera româncei este legată îndeaproape de echipa care se ocupă de managementul lui George Russell, coechipierul lui Antonelli la Mercedes.

Sportiva a vorbit, potrivit Locker Room, și despre ce înseamnă acest sprijin pentru ea. „Te ajută enorm. Ştii că ai o echipă care lucrează în spatele scenei pentru a-ţi oferi cele mai bune oportunităţi. Te ajută dacă ştii că anul viitor ai de făcut ceva şi ştii pentru ce lucrezi”, a conchis Zoe.