ÎCCJ judecă astăzi contestația lui Alexandru Toader. Fiul fostului ministru cere anularea deciziei de arestare

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) analizează astăzi contestația formulată de Alexandru Toader împotriva măsurii arestului preventiv. Fostul lector de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află în arestul Poliției din data de 24 octombrie.

Decizia inițială a aparținut judecătorilor de la Curtea de Apel Iași. Inculpatul a solicitat instanței supreme cercetarea sa în stare de libertate sau sub o măsură preventivă mai puțin restrictivă.

Alexandru Toader este fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași l-au reținut inițial pe data de 23 octombrie. Acuzațiile oficiale formulate de anchetatori includ infracțiuni grave, precum viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Victimele din acest dosar penal sunt mai multe studente ale instituției de învățământ superior. Anchetatorii au documentat presupusele fapte comise în timpul raporturilor academice dintre inculpat și studentele sale, conform HotNews.ro.

Tiparul infracțiunilor, descris în referatul de arestare

Documentul cu propunerea de arestare preventivă detaliază modus-operandi. Procurorii ieșeni susțin că abuzurile au început la aproximativ un an după ce Alexandru Toader a obținut postul de lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Un prim episod detaliat de anchetatori a avut loc pe data de 8 noiembrie 2022. O studentă în vârstă de 21 de ani a declarat la audieri că a fost convocată la cabinetul notarial al inculpatului, loc unde a fost victima unui viol.

La distanță de doar o săptămână, tânăra a fost chemată în biroul profesorului situat în incinta facultății. Acolo, conform probelor de la dosar, a avut loc un al doilea act de viol. La o săptămână după acest al doilea incident, studenta a abandonat definitiv studiile universitare.

Pentru a consolida probatoriul, procurorii au autorizat percheziții suplimentare. În seara zilei de 27 octombrie, polițiștii l-au luat pe Alexandru Toader din Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Iași. Oamenii legii l-au escortat la cabinetul său notarial pentru percheziții.

Reacția avocatului și tatălui inculpatului

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a preluat calitatea de avocat apărător pentru fiul său. După reținerea lui Alexandru Toader, fostul ministru a publicat un scurt mesaj pe o rețea de socializare. El a respins acuzațiile și a plasat acțiunea procurorilor într-un context de natură personală.

„Este un atac la adresa mea”, a scris Tudorel Toader pe contul său de Facebook. Fostul ministru a sugerat că adevărata țintă a acestui dosar penal ar fi de fapt propria sa persoană.

Decizia pe care o vor pronunța astăzi magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție va fi definitivă. Dacă instanța supremă respinge contestația, Alexandru Toader va rămâne în arest preventiv pentru perioada stabilită anterior de judecătorii ieșeni.