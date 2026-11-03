Călin Georgescu, în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Judecata pe fond în dosarul de propagandă legionară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu are stabilit un nou termen de judecată marți, 3 noiembrie, la Judecătoria Sectorului 1 din București. Magistrații analizează pe fond dosarul în care acesta este judecat pentru promovarea în spațiul public a unor idei și doctrine legionare. De asemenea, acuzațiile includ elogierea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război.

Acest proces are loc în timp ce fostul candidat este vizat și de alte anchete penale. În prezent, Călin Georgescu se află în arest preventiv într-o altă cauză. Acel dosar vizează o presupusă fraudă evaluată de anchetatori la suma de 1,1 milioane de euro.

Acuzațiile procurorilor în dosarul de propagandă legionară

Conform datelor din anchetă, faptele imputate de procurori s-au petrecut în intervalul 2020–2025. Anchetatorii susțin că fostul candidat a promovat în mod repetat idei fasciste, legionare și xenofobe. Aceste mesaje au fost transmise prin declarații publice, interviuri și postări în mediul online, conform news.ro.

În același dosar, procurorii îl acuză pe Călin Georgescu că a prezentat într-o lumină favorabilă mai multe figuri istorice. Printre persoanele elogiate se numără mareșalul Ion Antonescu, liderul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și Ion Moța.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

Pe lângă declarațiile din spațiul public și din mediul digital, actul de sesizare a instanței menționează și un episod din toamna anului 2021. Procurorii susțin că, în luna octombrie 2021, la un protest organizat în Piața Universității din Capitală, Călin Georgescu a efectuat salutul legionar în timpul unui discurs rostit în fața participanților.

Cinci dosare penale și măsura arestului preventiv

Dosarul referitor la propaganda legionară a fost trimis în instanță de Parchetul General în luna iulie 2025. La termenul anterior, desfășurat în luna august a acestui an, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis o nouă amânare a cauzei.

Această speță reprezintă unul dintre cele cinci dosare penale în care este vizat fostul candidat la Președinție. Două dintre aceste cinci cauze se află deja în faza de judecată. Pe lângă procesul de la Judecătoria Sectorului 1, Călin Georgescu mai este judecat într-un dosar separat, alături de Horațiu Potra și de mai mulți apropiați ai acestuia. În acea cauză, acuzațiile vizează tentativa la acțiuni împotriva ordinii constituționale/tentativă la lovitură de stat.

În paralel cu procesele aflate pe rolul instanțelor, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv până la data de 27 noiembrie. Măsura a fost luată în dosarul care are ca obiect presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Fostul candidat a contestat prelungirea măsurii preventive, însă Curtea de Apel București i-a respins solicitarea.