Topul darurilor la nuntă și botez, în politică. Alfred Simonis a încasat peste 165.000 de euro la trei evenimente. Cine îl întrece

Spre exemplu, în declarația de avere din 2019 a notat că la nunta sa darul a însumat 36.800 de euro.

Un an mai târziu, în 2020, declara că la botezul primului său copil a primit un dar în valoare totală de 39.300 de euro.

Și mai mulți bani a adunat la botezul celui de-al doilea copil. Mai exact, în declarația de avere din 2022, Alfred Simonis a notat că în urma evenimentului a încasat 89.000 de euro.

În ceea ce privește botezul din weekend, darul primit nu a fost făcut public, iar șansele ca acesta să fie dezvăluit sunt minime, în condițiile în care declarațiile de avere nu mai sunt făcute publice.

După un calcul simplu aflăm că nunta și primele două botezuri din familia Simonis au adus în conturile acesteia peste 165.000 de euro.

La toate cele patru evenimente importante din viața lui Alfred Simonis, naș a fost Sorin Grindeanu.

„Eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020, la primul botez, și în 2022. Am fost și acum. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten”, a declarat chiar Sorin Grindeanu, luni, într-o conferință de presă.

Ce avere are Simonis. În 2024 își împrumuta partidul

Alfred Simonis nota în declarația de avere din 2024, ultima disponibilă, că deține trei terenuri și are un apartament în Timișoara. Președintele Consiliului Județean Timișoara a mai avut și o casă, pe care a vândut-o pentru peste 2,7 milioane de lei.

Nu declara, însă, autoturisme, însă preciza că are bijuterii și ceasuri în valoare de 25.000 de euro.

Liderul PSD mai nota și un împrumut de 660.000 de lei către partid. Totodată, Alfred Simonis adăuga faptul că banii i-au fost restituiți.

Totodată, acesta raporta alte două împrumuturi către Global Reconssim, o firmă a familiei: unul de 190.000 de lei și altul de 1.250.000,20 lei.

în 2024 că are acțiuni în valoare totală de 395.000 în două companii.

Ce daruri au primit alți politicieni

Alfred Simonis nu este singurul politician care și-a notat în declarația de avere darul de la nuntă sau botez. Spre exemplu, și George Simion, liderul AUR, a raportat banii pe care i-a încasat la nuntă și la botezul fiului său.

În ceea ce privește nunta, George Simion pare să fi stabilit un record în rândul politicienilor. În declarația de avere din 2023, liderul AUR a precizat că a primit din partea invitaților 400.000 de euro la nunta cu soția sa, Ilinca.

Suma nu a mai fost la fel de mare și la botezul fiului lui George Simion, unde darul a însumat 60.000 de euro, potrivit declarației sale de avere din 2024.

Un alt politician care a declarat banii pe care i-a primit ca dar la nuntă este liberalul Ionuț Stroe, care a notat în declarația de avere din 2023 următoarele sume de bani încasate cu ocazia evenimentului:

286.800 lei

176.200 euro

14.200 dolari americani

1.000 franci elvețieni

Și deputatul Adrian Merka, reprezentantul minorității slovace și cehe din România, se poate lăuda că a încasat o sumă considerabilă la nuntă. Potrivit declarației de avere din 2023, acesta a încasat 200.000 de euro și 150.000 de lei la nuntă.

De asemenea, Alina Gorghiu, deputată PNL, nota în declarația de avere din 2017 că la botezul fiului său a adunat 140.000 de lei și 102.000 euro.