Donald Trump susține că ar fi câștigat războiul din Vietnam într-o săptămână. Gafa făcută în timpul discursului

Președintele american Donald Trump susține că ar fi putut câștiga războiul din Vietnam în numai o săptămână, deși conflictul s-a întins pe parcursul a două decenii și a provocat milioane de victime. Declarația a fost făcută duminică, 1 noiembrie, în timpul unui miting electoral din statul Iowa, unde liderul de la Casa Albă a criticat strategiile militare ale foștilor președinți americani. În încercarea de a explica modul în care ar fi obținut victoria, Trump a făcut și o confuzie istorică, indicând drept țintă un oraș care, în timpul războiului, se afla de partea Statelor Unite.

Donald Trump a vorbit despre conflictele militare în care au fost implicate Statele Unite, punând sub semnul întrebării deciziile luate de administrațiile precedente. În opinia sa, războaiele din Vietnam și Afganistan ar fi putut fi încheiate mult mai repede dacă Washingtonul ar fi adoptat o strategie diferită.

„Noi nu luptăm niciodată ca să câștigăm. Nu luptăm ca să câștigăm. Luptăm ca să ajungem la egalitate. Nu știu ce facem. Sunt niște președinți proști”, a declarat

Trump în fața susținătorilor săi

Președintele american a continuat afirmând că ar fi câștigat războiul din Afganistan în trei săptămâni, iar pe cel din Vietnam în doar șapte zile.

Trump a confundat un oraș aliat cu o țintă inamică, scrie News.ro.

În timpul discursului, liderul american a criticat utilizarea substanțelor chimice de către armata SUA în timpul războiului din Vietnam. Trump a făcut referire la Agent Orange, un erbicid extrem de toxic folosit pentru distrugerea vegetației care oferea adăpost trupelor comuniste. Inițial, președintele nu și-a amintit denumirea substanței, fiind ajutat de mai mulți susținători din public.

„Au aruncat porcăria aia roșie, indiferent ce era, și au continuat să o arunce în pădure”, a spus Trump.

După ce participanții i-au amintit numele substanței, președintele a continuat să critice tacticile militare americane.

„Agent Orange, chiar dacă este roșu. L-au aruncat în pădure ani și ani, în loc să atace orașul Ho Chi Minh și alte locuri. Aș fi câștigat războiul într-o săptămână”, a afirmat liderul american.

Declarația a atras atenția deoarece orașul Ho Chi Minh se numea Saigon în timpul războiului și era capitala Vietnamului de Sud, statul susținut militar și financiar de Statele Unite. Capitala Vietnamului de Nord, adversarul Washingtonului, era Hanoi. Prin urmare, orașul indicat de Trump nu reprezenta o țintă inamică, ci centrul politic al aliatului american.

Declarațiile vin în plin conflict cu Iranul

Războiul din Vietnam, desfășurat între 1955 și 1975, a devenit unul dintre cele mai controversate conflicte din istoria militară americană. În ciuda superiorității tehnologice și a resurselor mobilizate, Statele Unite nu au reușit să împiedice victoria forțelor comuniste.

În timpul conflictului, armata americană a pulverizat milioane de litri de erbicide asupra pădurilor și terenurilor agricole. Agent Orange a provocat efecte grave asupra mediului și sănătății oamenilor, consecințele expunerii fiind studiate și în prezent.

Afirmațiile lui Trump au fost făcute în contextul războiului pe care Statele Unite îl poartă alături de Israel împotriva Iranului, declanșat la sfârșitul lunii februarie 2026. Conflictul continuă să afecteze economia americană și să pună presiune asupra administrației de la Washington.

Președintele american a susținut că războiul cu Iranul nu s-a încheiat deoarece încearcă să evite pierderile de vieți omenești.

„Singurul motiv pentru care nu am terminat cu Iranul este că vreau să fiu amabil. Vreau să încerc să salvez toate aceste vieți, dacă pot”, a declarat Trump.