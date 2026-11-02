Achiziții de parlamentari făcute de social-democrați. Cinci senatori au trecut la PSD

Conform unor surse, mai urmează cinci parlamentari care se vor transfera la PSD.

Valentina Aldea – aleasă pe listele POT, grup care s-a desființat în mai 2025. De atunci, activează ca neafiliat.

Carp Ionel – în septembrie a trecut de la S.O.S la PACE.

Liviu Sorin Robe – A fost ales pe listele pot, dar a demisionat din partid în mai 2025.

Cristian Bem SOS – Acesta a intrat în Parlament candidând pe listele partidului Partidul S.O.S. România , fiind ulterior afiliat grupului parlamentar PACE

Robert Ghiță – A intrat în Parlament pe listele formațiunii POT, însă din luna mai 2025, după destrămarea grupului parlamentar al acestui partid, activează ca senator neafiliat .

PACE a fost la un pas de desființare