Achiziții de parlamentari făcute de social-democrați. Cinci senatori au trecut la PSD

Mai mulți parlamentari de la senat și-au anunțat trecerea la grupul PSD.

Redactia Cotidianul - redactor
Achiziții de parlamentari făcute de social-democrați. Cinci senatori au trecut la PSD

FOTO: Inquam Photos / George Călin

Mai mulți parlamentari de la senat și-au anunțat trecerea la grupul PSD.

Conform unor surse, mai urmează cinci parlamentari care se vor transfera la PSD.

Valentina Aldea – aleasă pe listele POT, grup care s-a desființat în mai 2025. De atunci, activează ca neafiliat.

Carp Ionel – în septembrie a trecut de la S.O.S la PACE.

Liviu Sorin Robe – A fost ales pe listele pot, dar a demisionat din partid în mai 2025.

Cristian Bem SOS – Acesta a intrat în Parlament candidând pe listele partidului Partidul S.O.S. România, fiind ulterior afiliat grupului parlamentar PACE

Robert Ghiță – A intrat în Parlament pe listele formațiunii POT, însă din luna mai 2025, după destrămarea grupului parlamentar al acestui partid, activează ca senator neafiliat.

PACE a fost la un pas de desființare

Cosmina Cerva a anunțat acum două săptămâni, în plenul Senatului, că părăsește grupul PACE. Aceasta a ocupat până acum funcția de lider al grupului. Odată cu plecarea acesteia a fost pusă în discuție desființarea grupului, care numără șapte senatori, fix numărul minim necesar pentru înființarea unui grup. Însă situația s-a remediat printr-o afiliere surpriză, cea a lui Dumitru Manea, senator neafiliat, dar membru SOS România.

În timpul discuțiilor despre formarea Guvernului, mai mulți parlamentari au fost „racolați” de diferite grpuri.

Liviu Fodoca, un senator ales pe listele POT care activa în grupul neafiliaților a trecut la PNL.

Ionel Carp, senator care a fost ales pe listele S.O.S. România și era afiliat grupului PSD, a trecut la grupul PACE Întâi România.

În urma acestor transferuri, PSD ar avea, pentru ambele camere, 131 de parlamentari.

 

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