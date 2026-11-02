Alertă cu bombă la bordul unui avion comercial. Aeronava a fost escortată de avioane de vânătoare și a aterizat de urgență la Budapesta

O amenințare cu bombă a mobilizat forțele aeriene ungare și a dus la activarea unei alerte NATO.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Alertă cu bombă la bordul unui avion comercial. Aeronava a fost escortată de avioane de vânătoare și a aterizat de urgență la Budapesta

O amenințare cu bombă a mobilizat forțele aeriene ungare și a dus la activarea unei alerte NATO.

Un avion Wizz Air care zbura de la Londra spre Sofia a fost nevoit să își întrerupă călătoria după o amenințare cu bombă. Aeronava a fost redirecționată către aeroportul din Budapesta, unde a aterizat sub escorta unor avioane de vânătoare Gripen ale armatei ungare. Incidentul a determinat activarea unei alerte NATO, potrivit ministrului ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi.

Ministrul ungar al Apărării a anunțat, într-o postare pe Facebook, că aeronava companiei Wizz Air a solicitat permisiunea de a ateriza pe Aeroportul Internațional Ferenc Liszt din Budapesta, după primirea amenințării. Autoritățile au declanșat procedurile de securitate, iar avioanele de luptă Gripen au fost trimise să escorteze aeronava de pasageri.

„Serviciul de alertă pentru apărarea aeriană al NATO a ordonat activarea alertei ALPHA. Avioanele Gripen ale Forțelor Armate Ungare au decolat în câteva minute și au asigurat aterizarea avionului de pasageri la Budapesta”, a transmis ministrul.

După aterizarea aeronavei, avioanele militare s-au întors la baza aeriană din Kecskemét, iar intervenția a fost preluată de poliție.

Ministrul Apărării din Ungaria: „Starea de alertă nu este o rutină, ci o responsabilitate”

Romulusz Ruszin-Szendi a subliniat că intervenția rapidă demonstrează capacitatea armatei ungare de a răspunde unor situații de urgență.

„Starea de alertă nu este o rutină, ci o responsabilitate. Militarii noștri au demonstrat încă o dată că, atunci când este necesar, pot interveni imediat și sunt capabili să garanteze securitatea spațiului aerian al Ungariei”, a scris ministrul pe Facebook.

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