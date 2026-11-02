Dominic Fritz și cele două „răni” de la cârma USR. Cine a câștigat și cine a pierdut la Congres

Sociologul german Max Weber a teoretizat conceptul de legitimitate și a descris trei tipuri ideale de autoritate legitimă: tradițională, carismatică și rațional-legală. În democrațiile moderne, legitimitatea rațional-legală derivă, în special, din respectarea ordinii instituționale. Dominic Fritz nu mai e primarul Timișoarei, după ce și-a pierdut mandatul ca urmare a mârșăviei PSD-AUR la Legea ANI. Practic, principala sa sursă de legitimare electorală s-a pulverizat, odată ce votul timișorenilor nu mai poate fi invocat ca justificare directă a exercitării unei funcții de putere, deși rezultatul rămâne un fapt politic.

O altă problemă o reprezintă poziția sa politică. USR este în opoziție, iar unicul aliat pe care se mai poate baza, cu promisiunea unei alianțe electorale la alegerile parlamentare din 2028, este Ilie Bolojan, șeful PNL.

Cât se mai poate baza Dominic Fritz pe Bolojan

Bolojan are propriile slăbiciuni provenite din interiorul PNL, unde două tabere își dispută puterea. Auto-intitulata Platformă conservatoare, deși în minoritate, poate să-i dea de furcă la un moment dat liderului liberal, mai ales că și PNL este în opoziție, iar rețeaua de primari nu e fericită că de la Palatul Victoria nu va mai curge lapte și miere prin conducta cu bani numită Anghel Saligny.

Deci, singurul aliat al lui Dominic Fritz, respectiv Ilie Bolojan, are, la rândul său, un test de trecut în lupta internă din interiorul PNL, respectiv organizarea unui Congres. Abia atunci Fritz va putea avea certitudinea unei alianțe cu PNL în perspectiva anului electoral 2028. Și nici atunci nu va fi sigur. Alianțele electorale pot fi atacate în instanță pentru diferitii vicii procedurale.

Miruță, marele câștigător al Congresului USR. Controlează 50% din partid

Al doilea test este în interiorul USR. Platforma lui Radu Miruță, „USR Deschis”, a fost marele câștigător al congresului de la Timișoara. A trimis 12 oameni din 24 în Biroul Național, forul de conducere al USR. Miruță controlează în acest moment fix jumătate din USR și este singurul prim-vicepreședinte al partidului.

Radu Miruță se bucură și de notorietate prin funcțiile pe care le-a avut în guvernul Bolojan, dar și de susținerea bazei partidului prin opoziția vocală la adresa PSD. Este poate cel mai vocal lider anti-PSD, și dovada stă „deranjul” pe care l-a făcut în Ministerul Economiei – unde clientelele de partid erau prin tot felul de CA-uri –, în Ministerul Transporturilor – pușculița condusă de facto de Sorin Grindeanu – și Ministerul Apărării – prin contractele SAFE.

La rândul său, PSD a dus o adevărată campanie pe rețelele media de demonizare a lui Radu Miruță, care ar putea să-l erodeze în mentalul public, pe de-o parte, dar și să-l propulseze în rândul susținătorilor hard-core al USR-ului.

Avantajul lui Miruță este că are în echipă vectori de imagine care se bucură de sprijinul adepților USR. Unul dintre ei este Iulian Lorincz, surpriza Congresului USR de la Timișoara, care a fost al doilea cel mai votat vicepreședinte al USR, cu un vot mai mult chiar și față de Diana Buzoianu. La fel de important este și Ionuț Moșteanu, considerat un „sforar” al USR.

Stafia lui Nicușor Dan încă bântuie prin sediul USR

Diana Buzoianu, cu platforma „USR Echilibru”, a obținut 10 locuri în BN-ul USR, echivalentul a 41,7% din cele 24 de locuri disponibile. Surse politice spun că tabăra Buzoianu ar fi fost unsă cu mirul lui Dominic Fritz, dar mai are încă ceva: oameni-cheie din USR apropiați de Nicușor Dan.

USR nu s-a desprins complet de președintele Nicușor Dan. În ciuda discursului public, stafia șefului statului încă bântuie prin USR – vezi Vlad Voiculescu, consilier prezidențial, sau Oana Țoiu, fosta titulară de la Externe care i-a făcut hatârul președintelui, perindându-se pe la mai multe chermeze organizate de Paolo Zampolli, fostul trimis special al lui Trump, demis de Marco Rubio pentru că și-ar fi depășit atribuțiile.

Chiar Oana Țoiu povestea într-un interviu pentru Adevărul că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze în SUA, la o recepție organizată de Paolo Zampolli, dar că a plecat de acolo văzând ipostaza nefericită în care se afla.

Paolo Zampolli este cel care l-a sunat pe Nicușor Dan în direct, într-o conferință alături de primarul PSD Daniel Băluță, în timp ce se afla pe șantierul parcului Donald Trump din Sectorul 4.

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Un capitol și pentru pierdanții Congresului USR

Înfrânți categoric au fost cuplul Lucian Viziteu-Clotilde Armand. Fosta primăriță a Sectorului 1 nu a mai prins un loc în BN, iar Lucian Viziteu s-a clasat pe penultima poziție.

Platforma primarului Bacăului, „USR Forța din Filiale”, a obținut doar două locuri în BN, și acelea la mustață. El și Florin Drăgulin, cel din urmă fiind ultimul clasat la votul din Congresul USR.

Lucian Viziteu este unul dintre liderii USR care au vrut să susțină guvernul propus de Adrian Veștea. În ziua desemnării de către președintele Nicușor Dan a prim-vicepreședintelui PNL, fără consultarea lui Bolojan, edilul USR al Bacăului a dat un mesaj de susținere în favoarea șefului liberal al CJ Brașov.

„Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, a scris Viziteu, pe 14 iunie, într-o postare pe pagina de Facebook.

De altfel, Lucian Viziteu nici nu a participat la fotografia de grup a noului BN, pusă la dispoziția presei de partid. (Vezi poza de deschidere a articolului)

Reamintim că Lucian Viziteu a fost membru în Comisia SRI din Parlament între 2017 și 2020.