Ce mănâncă pacienții de la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Un ministru a publicat meniul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat luni imagini cu meniul acordat pacienților de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova.

„Așa da”, a spus ministrul, care a felicitat echipa spitalului.

„Respectul față de pacient se vede și în lucrurile simple”

„Exemplele pozitive merită apreciate și promovate! Respectul față de pacient se vede și în lucrurile simple, în grija pentru fiecare detaliu și în modul în care sunt asigurate condițiile de spitalizare. Acolo unde lucrurile sunt făcute bine, oamenii merită felicitați!”, a scris el.

Ministrul Rogobete a explicat că imaginile nu sunt după vreo descindere a sa în spital, lăsând să se înțeleagă că nu a influențat în vreun fel realizarea meniului cu vizita sa. El a spus că imaginile au fost primite după apelul pe care l-a făcut în aceeași zi și reprezintă meniuri din diferite perioade ale anului.

Alexandru Rogobete a cerut luni, pe pagina sa de Facebook, imagini reale cu mâncarea servită în spitale. Ministrul-a rugat pe urmăritorii săi să trimită poze cu mesele pacienților, pe motiv că nu vrea rapoarte cosmetizate din birouri.

Ministrul cere dovezi cu mâncarea pe care o primesc pacienții în spitale

Oficialul a explicat într-o postare pe rețelele sociale că meniul pacienților reprezintă o formă de respect și demnitate. El i-a îndemnat pe oameni să trimită fotografii și să indice unitatea sanitară.

„N-am uitat și nu m-am oprit! Mâncarea din spitale rămâne o prioritate pentru mine!

Modul în care este preparată și servită masa în spitalele din România nu este un detaliu administrativ. Este o chestiune de respect, de demnitate și, mai ales, de îngrijire medicală.

Alimentația pacientului este parte a actului terapeutic! Nutriția are un rol esențial în recuperare, în eficiența tratamentului și în starea de bine a oamenilor internați.

Am fost ferm de fiecare dată când am cerut managerilor de spitale să trateze această responsabilitate cu seriozitate. Și voi continua să fiu!

Dragi pacienți, dragi aparținători, astăzi vreau să aflu direct de la voi cum arată mâncarea din spitalele României!

Vă invit să postați în comentarii fotografii cu mesele servite în spitale și să precizați unitatea sanitară.

Vreau să văd exemplele pozitive! Acolo unde mâncarea este de calitate, bine preparată și servită în condiții decente, managerii și echipele merită felicitați!

Dar vreau să văd și exemplele negative! Acolo unde pacienții primesc mâncare de proastă calitate, insuficientă sau servită necorespunzător, îi invit pe managerii spitalelor să se așeze la masă și să mănânce cot la cot cu pacienții exact ceea ce li se oferă acestora!

Nu putem vorbi despre respect pentru pacient dacă ignorăm ceea ce îi punem zilnic în farfurie!

Nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea, direct de la oamenii care trăiesc aceste experiențe.

Transparența ne ajută să corectăm ceea ce nu funcționează și să apreciem ceea ce se face bine.

Împreună reușim! Pentru că încrederea ne face bine!”, a scris Rogobete pe pagina sa de Facebook.