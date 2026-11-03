INTERVIU Președintele ACoR, despre comasarea comunelor: E fals că va aduce economii / Angajarea răspunderii fără referendum înseamnă dictatură / Cetățenii vor reacționa foarte dur când li se va călca pe identitatea locală

Șeful ACoR a mai declarat că miza reformei este una de „expansiune a unor teritorii, cu precădere a orașelor, municipiilor, către teritoriile din proximitate”.

„Referendumul e o condiție obligatorie fără de care nu poți să parcurgi mai departe”

Cotidianul: Cum percepeți dumneavoastră la nivelul Asociației reforma?

Emil Drăghici: Reforma administrativ-teritorială, așa după cum am vorbit și la întâlnirea de vineri cu domnul ministru Alexandru Stoica, o percepem ca o nevoie, dar care trebuie făcută cu cap și pentru cetățeni. Nu trebuie să avem un obiectiv în sine: „gata, decapităm 429 de comune. Din 429, rămân jumătate, că dacă le-am uni facem 3.000 de locuitori”.

Așadar, v-aș ruga să priviți că suntem pentru și vă asigurăm că vom face toate demersurile astfel încât să nu se încalce legile. Pentru că aici avem de-a face cu un element foarte important: modificarea limitelor unităților administrativ-teritoriale, care impune referendum. Prin urmare, referendumul e o condiție obligatorie fără de care nu poți să parcurgi mai departe. Dar referendumul trebuie să-l ai și la unitatea administrativ-teritorială care se alipește altei unități, la ambele unități administrativ-teritoriale. Dar poate vor fi trei care se unesc și atunci la toate trei trebuie să ai referendumul făcut.

Așadar, suntem pentru respectarea Constituției, a legii referendumului, a Cartei europene a autonomiei locale, a Codului administrativ și a Legii 2/68. Vedeți că la articolul 10 din Legea 2/68, atenție, spune foarte clar că o astfel de măsură, când prin mutarea hotarului schimbi componența minorităților naționale…nu se poate.

Emil Drăghici: Reorganizarea va aduce costuri sociale foarte mari

S-a vorbit că această reformă va aduce economii la buget…

E fals, e fals, e fals! Avem o economie de 0,0 100 și ceva…în orice caz, a doua cifră după virgulă este 01. Așa că vă dați seama că nu-i mai nimic. Pe total ansamblu comunele au un număr foarte mic. Dar, raportat la „Start reforma administrativă” (n.r. numele măsurii date la nivelul Ministerului Dezvoltării), trebuia un re-restart. Pentru că „Start reforma administrativă” trebuia făcută în urma referendumului validat de Curtea Constituțională din 2009. După aceea, s-a vorbit vreo doi ani de zile de regionalizare și n-am făcut nimic.

Și acum ne-am trezit hodoronc-tronc „să-i terminăm pe ăștia”. Sunt de acord că sunt comune cu număr mic (n.r. de locuitori). Nu sunt de acord, însă, când se invocă faptul că n-au resurse proprii. Păi nicio instituție publică din România nu are venituri proprii. Tocmai, sistemul bugetar este făcut să faci redistribuire după nevoi, bineînțeles, în limita posibilităților bugetului de stat.

Deci spuneți că această reorganizare nu va aduce economii.

Eu cred că va aduce costuri sociale foarte mari. Și vă rog să înțelegeți că întotdeauna costurile sociale nu pot fi evaluate înainte. Le contabilizezi după.

„Suntem total împotrivă de a îi stimula să nu plătească impozite și taxe populația de acolo. Înseamnă mită pentru electorat”

Și atunci care ar fi miza din spate: una electorală sau una de alt tip?

Nu, este o miză puternică de expansiune a unor teritorii, cu precădere a orașelor, municipiilor, către teritoriile din proximitate. Este vorba de o expansiune teritorială, pentru că, dacă vă uitați, se numește unitate administrativ-teritorială, nu este unitate administrativ-locativă, ca să vorbim de locuitori.

Numai că indicatorul de locuitori este unul benefic, pentru că, dacă vă uitați, 87,5% din teritoriul României este populat de 47% din populație. Și atunci prigoana este: „Hai să luăm teritoriile din apropierea noastră, să punem mâna pe averea comunelor din jur”. Acesta este scopul! Și atunci o aruncă pe aceea la interval. Nu! Este un interes politic imediat din interiorul…indiferent că ar fi PNL, PSD…doar o expansiune teritorială.

În primă instanță, primăriile vor fi încurajate să facă comasare voluntară. Este realizabil un astfel de scenariu? Că noi am mai avut referendumuri (n.r. locale) și au picat.

Și acum se pot face aceste lucruri, numai că se dorește să fie și o stimulare prin programe. Suntem total împotrivă de a îi stimula de genul să nu plătească impozite și taxe populația de acolo, că asta înseamnă, fără doar și poate, mită pentru electorat. A, când facem niște programe de dezvoltare locală, e altceva, și cu care sunt de acord.

„Două familii de albine nu le unești cum vrei tu, pentru că s-ar putea să le omori pe amândouă”

Dar comasarea voluntară va avea succes?

Dați-mi voie să cred că, să cred doar, că guvernul acesta, când l-a pus în programul de guvernare, o fi având niște date. Nu pot să ghicesc, eu nu ghicesc decât în legislație și în realitate.

Primăriile care se vor comasa voluntar vor avea niște stimulente. Cum ar trebui să arate ele ca oamenii să accepte aceste comasări?

Zilele viitoare se va reface acel ordin al ministrului Dezvoltării, în care vor fi cooptați și membrii Asociației Comunelor din România. Fiind parte în parte în grupul de lucru, atunci vă pot spune mai multe, ca să știu ce spun. Deocamdată și eu am citit presa, doar întâlnirea de vineri cu ministrul și cam atât.

Dar din postura dumneavoastră de primar, ce credeți că ar stimula și primarii, dar și cetățenii să accepte o comasare voluntară?

Eu zic că cetățenii vor reacționa foarte dur atunci când li se va călca pe identitatea locală. Vă rog să priviți aici un lucru: două familii de albine nu le unești cum vrei tu, pentru că s-ar putea să le omori pe amândouă. Și asta întrebați și un apicultor. Trebuie să ai mare atenție cu unificarea albinelor. Ori oamenii au și inteligență naturală. Aduceți-vă aminte că și în ’68 au fost probleme sociale.

„Susținem orice reformă, dar să fie făcută cu cap”

Am văzut că ministrul Dezvoltării nu a exclus ca la comasarea realizată prin angajarea răspunderii, deci după cea voluntară, pragul să crească…

Eu nu m-aș pripi. Acea asumare de răspundere nu înseamnă că o fac împotriva legii. Vă voi da după ce închid să vedeți cam câte norme sunt și câte trebuie să respecte guvernul, că guvernul și nici parlamentul nu faca ce vrea. Articolul 1 alineatul 5 din Constituție spune așa: „În România, respectarea legilor este obligatorie”. Atunci când printr-o lege fac ceva, trebuie să respecte alte legi speciale în materie. Trebuie să fim cu multă băgare de seamă. Că nimeni nu face ce vrea el, când vrea el. Și repet, susținem orice reformă, dar să fie făcută cu cap – cu cap înseamnă să respecți legea – și să fie făcută pentru cetățeni.

Adică spuneți că guvernului îi va fi foarte greu să facă această reformă prin angajarea răspunderii?

Dar angajarea răspunderii fără să ai referendumul local o vad că este…ne transformăm într-o dictatură.

Referendumul va fi în prima variantă, aceasta cu comasarea voluntară, după va fi comasare obligatorie.

Păi stați, în comasarea obligatorie există eliminarea referendumului? Păi Carta Europeană a Autonomiei Locale spune ceva.

În comasarea voluntară vorbim despre un prag de 1.500, dar la comasarea obligatorie am putea ajunge la 3.000 de locuitori ca prag. Cum vi se par pragurile astea, care ar fi cel mai optim?

Pragul de 1.500 a fost luat pentru că în Legea 351/2001 avem o prevedere potrivit căreia pentru înființarea unei noi comune trebuie minim 1.500 de locuitori. De acolo a fost luat. Nu din altă parte. Așadar, creșterea acestui prag este un lucru pe poate să-l pună în aplicare politicului, dar cu respectarea celorlalte cerințe ale legii.

„Intră cineva la alegeri cu mandatul în mână?”

Atmosfera în asociație care este? Ce spun primarii?

Primarii spun că trebuie respectată legea. Primarii spun că trebuie să fie reforma cu cap și pentru cetățeni. Atât timp cât se încalcă drepturile cetățenești, primarii nu vor fi de acord.

Se plâng unii dintre ei că-și vor pierde mandatele?

Nu, nu. Să știți că treaba cu pierderea mandatelor este falsă. Orice primar are un mandat până în 2028.

Da, după mă refer.

Păi mai departe nu poate să știe că-l are, că intră în alegeri. Ce, intră cineva la alegeri cu mandatul în mână?

Da, dar în loc de trei primari va câștiga unul singur.

Dar de unde știți că la trei comune unite nu iese primar unul care e la o comună acum existentă?

Și ceilalți doi?

Ceilalți doi de unde știu ei că vor ieși? Intră în joc trei și iese unul, asta e. Sau intră toți trei în joc și nu iese niciunul, vine altul. E jocul electoral! Care-i jocul constituțional, perfect constituțional.

La dumneavoastră în comună va fi comasare?

Eu am 3.003 locuitori. Dar nu m-am gândit la treaba asta pentru că și geografic nu prea…sunt izolat din toate punctele de vedere.

Referitor la acest lucru, în comunele de munte care au poate și 10 km între sate, acelea cum vor fi comasate?

Dacă eram eu inițiatorul, m-aș fi gândit înainte. Eu fiind doar un consumator al unor politici, dați-mi voie să mă exprim după.