Guvernul Meloni taie 7.000 de posturi din școli pe fondul crizei demografice din Italia

„Declinul demografic este real, este o problemă foarte serioasă. Dar nu poate fi folosit ca scuză pentru a slăbi şi mai mult sistemul public de educaţie”, susține Marco Rusconi, reprezentant al asociației Anp a directorilor de școli, transmite Agerpres.

Potrivit proiectului de buget aprobat de guvern, numărul posturilor didactice se reduce cu 4.925, iar al celor nedidactice se reduce cu 2.049. Măsurile intră în vigoare din anul școlar 2027-2028.

Guvernul Meloni, decizie privind școlile

Același proiect prevede un plafon de 75% de înlocuire a personalului care se pensionează. Măsurile ar trebui să aducă la bugetul național economii de 336 milioane de euro în anul 2027-2028.

Măsuri similare au fost luate și prin aplicarea Legii Bugetului din 2025. Actul normativ a redus numărul profesorilor cu 5.550 în anul școlar trecut, iar al personalului nedidactic cu 2.174 în acest an școlar.

Criză demografică accentuată în Italia

Măsurile luate de guvern au legătură cu declinul demografic al Italiei. Numărul elevilor din clasele primare și secundare s-a diminuat de la 8,4 milioane în 2017-2018 la 7,7 milioane în 2024-2025.

„Declinul efectivelor şcolare ar trebui să reprezinte o oportunitate de a reduce dimensiunea claselor şi de a îmbunătăţi calitatea educaţiei. În schimb, tăierile de posturi continuă, ceea ce agravează dificultăţile unui sistem deja împovărat de locuri de muncă precare”, potrivit sindicatului UIL, arată sursa citată.

Guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni dispune însă de o marjă foarte mică de cheltuieli suplimentare. Totul din cauza plafoanelor UE privind deficitul bugetar. De asemenea, un rol semnificativ îl are și creșterea costurilor pentru energie.

Situația din România

România traversează la rândul său o criză demografică. Fenomenul îmbătrânirii populației s-a accentuat, astfel că persoanele de peste 65 de ani depășesc cu aproape 40% populația tânără de 0-14 ani.

Pe de altă parte, Guvernul Niculescu a anunțat comasarea localităților care nu se pot susține financiar. Este o măsură de reducerea ccheltuielilor. România are 2.862 de comune, iar 429 dintre acestea au mai puțin de 1.500 de locuitori și depind de fondurile acordate de la bugetul statului.